  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рыбакина после того, как снялась с полуфинала в Токио: «На этой неделе у меня были проблемы со спиной, поэтому я не могу играть на все 100%»
2

Рыбакина после того, как снялась с полуфинала в Токио: «На этой неделе у меня были проблемы со спиной, поэтому я не могу играть на все 100%»

Елена Рыбакина объяснила причину, по которой снялась с турнира в Токио.

В полуфинале казахстанка должна была играть с Линдой Носковой.

«Мне очень жаль, что я не смогу сегодня сыграть. На этой неделе у меня были проблемы со спиной, поэтому я не могу играть на все 100%. Мне жаль, что мои болельщики не смогут на меня сегодня посмотреть, но я надеюсь, что мы встретимся в следующем году».

Напомним, ранее за счет выхода в полуфинал Рыбакина отобралась на итоговый турнир WTA, обойдя Мирру Андрееву. Итоговый турнир пройдет в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @WTA
logoЕлена Рыбакина
logoМирра Андреева
logoWTA
logoToray Pan Pacific Open
logoWTA Finals
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Токио (WTA). 1/2 финала. Бенчич обыграла Кенин, Рыбакина снялась
7 минут назад
Гуанчжоу (WTA). 1/2 финала. Сан сыграет с Лю, Чжан Шуай – с Ли
вчера, 20:45
Музетти второй год подряд вышел в полуфинал в Вене
вчера, 20:23
Вена (ATP). Музетти играет с Муте, Синнер, Де Минаур, Зверев вышли в 1/2 финала
вчера, 18:30Live
Синнер о работе над подачей: «Стараюсь понимать, что не всегда нужна максимальная скорость»
вчера, 19:55
В Базеле три из четырех четвертьфиналов завершились отказами
вчера, 19:13
Циципас досрочно завершил сезон
вчера, 18:57
Базель (ATP). Давидович-Фокина, Эмбер, Фонсека вышли в полуфинал, Оже-Альяссим снялся
вчера, 18:50
Димитров вернется в тур после травмы на «Мастерсе» в Париже. Он уже провел первую тренировку на арене «Ла Дефанс»
вчера, 18:16Видео
Париж (ATP). Алькарас попал в одну четверть с Вашеро и Риндеркнешем, Медведев – со Зверевым, Рублев – с Синнером
вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25