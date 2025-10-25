Рыбакина после того, как снялась с полуфинала в Токио: «На этой неделе у меня были проблемы со спиной, поэтому я не могу играть на все 100%»

Елена Рыбакина объяснила причину, по которой снялась с турнира в Токио.

В полуфинале казахстанка должна была играть с Линдой Носковой.

«Мне очень жаль, что я не смогу сегодня сыграть. На этой неделе у меня были проблемы со спиной, поэтому я не могу играть на все 100%. Мне жаль, что мои болельщики не смогут на меня сегодня посмотреть, но я надеюсь, что мы встретимся в следующем году».

Напомним, ранее за счет выхода в полуфинал Рыбакина отобралась на итоговый турнир WTA, обойдя Мирру Андрееву. Итоговый турнир пройдет в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября.