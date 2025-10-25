Серене вручили премию принцессы Астурийской

Серена Уильямс получила премию принцессы Астурийской.

«Мне никогда не оказывали такого приема. Было очень трогательно.

Это официальный прием лауреатов Премии принцессы Астурийской в области спорта на севере Испании», – подписала фото 23-кратная чемпионка «Больших шлемов».

Премия принцессы Астурийской – ежегодная международная премия, которую вручают с 1981 года в Овьедо. Из теннисистов ее ранее присудили Мартине Навратиловой , Аранте Санчес-Викарио , Штеффи Граф и Рафаэлю Надалю.