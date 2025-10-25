Серене вручили премию принцессы Астурийской
Серена Уильямс получила премию принцессы Астурийской.
«Мне никогда не оказывали такого приема. Было очень трогательно.
Это официальный прием лауреатов Премии принцессы Астурийской в области спорта на севере Испании», – подписала фото 23-кратная чемпионка «Больших шлемов».
Премия принцессы Астурийской – ежегодная международная премия, которую вручают с 1981 года в Овьедо. Из теннисистов ее ранее присудили Мартине Навратиловой, Аранте Санчес-Викарио, Штеффи Граф и Рафаэлю Надалю.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @serenawilliams
