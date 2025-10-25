Фото
6

Серене вручили премию принцессы Астурийской

Серена Уильямс получила премию принцессы Астурийской.

«Мне никогда не оказывали такого приема. Было очень трогательно.

Это официальный прием лауреатов Премии принцессы Астурийской в области спорта на севере Испании», – подписала фото 23-кратная чемпионка «Больших шлемов».

Премия принцессы Астурийской – ежегодная международная премия, которую вручают с 1981 года в Овьедо. Из теннисистов ее ранее присудили Мартине Навратиловой, Аранте Санчес-Викарио, Штеффи Граф и Рафаэлю Надалю.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @serenawilliams
logoШтеффи Граф
logoМартина Навратилова
logoАранта Санчес-Викарио
logoWTA
logoATP
фото
logoРафаэль Надаль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Роддик назвал четырех величайших теннисисток в истории
17 октября, 12:58
Главные новости
Гуанчжоу (WTA). 1/2 финала. Сан играет с Лю, Чжан Шуай встретится с Ли
сегодня, 08:31Live
Стэн Вавринка: «Когда ты уже не играешь на прежнем уровне, то люди считают, что пора завершать карьеру. Но дело не всегда в этом»
сегодня, 08:22
Бенчич вышла в 20-й финал в карьере
сегодня, 07:06
Носкова вышла в третий финал в сезоне
сегодня, 06:54
Токио (WTA). 1/2 финала. Бенчич обыграла Кенин, Рыбакина снялась
сегодня, 06:38
Рыбакина после того, как снялась с полуфинала в Токио: «На этой неделе у меня были проблемы со спиной, поэтому я не могу играть на все 100%»
сегодня, 06:14
Музетти второй год подряд вышел в полуфинал в Вене
вчера, 20:23
Вена (ATP). Музетти играет с Муте, Синнер, Де Минаур, Зверев вышли в 1/2 финала
вчера, 18:30Live
Синнер о работе над подачей: «Стараюсь понимать, что не всегда нужна максимальная скорость»
вчера, 19:55
В Базеле три из четырех четвертьфиналов завершились отказами
вчера, 19:13
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25