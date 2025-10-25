Бенчич вышла в 20-й финал в карьере
Белинда Бенчич вышла в финал WTA 500 в Токио, обыграв Софию Кенин.
Матч завершился со счетом 7:6(5), 3:6, 6:2.
Бенчич 20-й раз в карьере (баланс – 9:10) и второй раз в сезоне сыграет в финале. В феврале она взяла титул на турнире той же категории в Абу-Даби.
В ноябре прошлого года швейцарка вернулась в тур после рождения дочери.
В финале Бенчич сыграет с 17-й ракеткой мира Линдой Носковой, с которой ранее никогда не встречалась.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
