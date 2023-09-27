Алькарас о том, что его тренеру нравилось выступать в Китае: «Надеюсь, у меня будут такие же ощущения»

Карлос Алькарас рассказал, о чем говорил с Хуаном Карлосом Ферреро перед турниром в Пекине.

«Он рассказал мне немного об этом турнире. Конечно, с 2004 года турнир стал значительно лучше. Это теперь практически другие соревнования. Но он рассказал мне много хорошего об этом турнире.

Он великолепно играл все те годы, что выступал в Китае. Он мне сказал, что ему очень нравилось здесь играть. Надеюсь, у меня будут такие же ощущения».

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