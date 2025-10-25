Носкова вышла в третий финал в сезоне
Линда Носкова сыграет в финале WTA 500 в Токио.
Она вышла в него на отказе Елены Рыбакиной.
20-летняя чешка впервые в карьере сыграет в трех финалах за сезон. Ранее она проиграла оба: в Праге уступила Мари Бузковой, на тысячнике в Пекине в конце сентября – Аманде Анисимовой.
У Носковой один титул WTA, который она выиграла в прошлом году в Монтеррее.
В финале в Токио она поборется с Белиндой Бенчич.
