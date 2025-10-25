Стэн Вавринка: «Когда ты уже не играешь на прежнем уровне, то люди считают, что пора завершать карьеру. Но дело не всегда в этом»

40-летний Стэн Вавринка объяснил, почему продолжает играть в теннис.

На турнире в Базеле он выбыл во втором круге, уступив Касперу Рууду (4:6, 6:7(5)).

«Страсть – это сильное влечение, желание или преданность делу.

Когда я начал играть в теннис в восемь лет, он был для меня просто игрой. Потом он стала моей страстью. Я мечтал однажды стать профессиональным теннисистом.

Я знаю, что людям кажется, будто они знают, когда тебе стоит закончить. Когда ты становишься старше, когда уже не играешь на прежнем уровне, не занимаешь прежнего места в рейтинге или не показываешь тех же результатов, то люди считают, что пора завершать карьеру.

Но насколько бы я ни был соревновательным человеком, как бы ни любил побеждать, дело не всегда в этом.

Страсть подразумевает под собой не только результаты, но и то, что ты постоянно расширяешь свои границы.

Я нормально воспринимаю то, что я больше не выиграю «Большой шлем» – как и то, что я больше не игрок топ-10.

Но я люблю сам процесс того, как постоянно расширяю для себя границы возможного.

Я знаю, что конец моей карьеры когда-нибудь наступит. Но до тех пор я всегда буду сражаться изо всех сил.

Спасибо всем болельщикам по всему миру, фанатам в Базеле на этой неделе. ❤️🙏🏻🌎🇨🇭🫶🏻.

Для меня это очень важно, и именно поэтому я продолжаю идти вперед», – твитнул швейцарец.

В этом сезоне Вавринка провел 15 матчей на уровне основного тура и выиграл три из них. Сейчас трехкратный чемпион «Больших шлемов» занимает 158-ю строчку рейтинга.