Стэн Вавринка: «Когда ты уже не играешь на прежнем уровне, то люди считают, что пора завершать карьеру. Но дело не всегда в этом»
На турнире в Базеле он выбыл во втором круге, уступив Касперу Рууду (4:6, 6:7(5)).
«Страсть – это сильное влечение, желание или преданность делу.
Когда я начал играть в теннис в восемь лет, он был для меня просто игрой. Потом он стала моей страстью. Я мечтал однажды стать профессиональным теннисистом.
Я знаю, что людям кажется, будто они знают, когда тебе стоит закончить. Когда ты становишься старше, когда уже не играешь на прежнем уровне, не занимаешь прежнего места в рейтинге или не показываешь тех же результатов, то люди считают, что пора завершать карьеру.
Но насколько бы я ни был соревновательным человеком, как бы ни любил побеждать, дело не всегда в этом.
Страсть подразумевает под собой не только результаты, но и то, что ты постоянно расширяешь свои границы.
Я нормально воспринимаю то, что я больше не выиграю «Большой шлем» – как и то, что я больше не игрок топ-10.
Но я люблю сам процесс того, как постоянно расширяю для себя границы возможного.
Я знаю, что конец моей карьеры когда-нибудь наступит. Но до тех пор я всегда буду сражаться изо всех сил.
Спасибо всем болельщикам по всему миру, фанатам в Базеле на этой неделе. ❤️🙏🏻🌎🇨🇭🫶🏻.
Для меня это очень важно, и именно поэтому я продолжаю идти вперед», – твитнул швейцарец.
В этом сезоне Вавринка провел 15 матчей на уровне основного тура и выиграл три из них. Сейчас трехкратный чемпион «Больших шлемов» занимает 158-ю строчку рейтинга.