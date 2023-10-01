Гауфф о приезде в Китай на фоне дела Шуай Пэн: «У меня не возникло ни малейшей неуверенности в собственной безопасности»

Теги Шуай Пэн WTA Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф высказалась об участии в турнирах в Китае на фоне дела Шуай Пэн.

Американка выступит в Пекине. В первом круге она сыграет с Екатериной Александровой.

«Когда это произошло, ситуация была тревожной, и до сих пор остается много вопросов.

Что касается моей безопасности здесь... Меня очень гостеприимно встретили.

У меня не возникло ни малейшей неуверенности [в собственной безопасности]... Но, конечно, я желаю [Шуай Пэн] всего наилучшего и надеюсь, что она в порядке».

Глава WTA о возвращении тура в Китай: «Нас заверили, что Шуай Пэн в безопасности, и мы знаем, где она находится»

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