Гауфф о приезде в Китай на фоне дела Шуай Пэн: «У меня не возникло ни малейшей неуверенности в собственной безопасности»
Коко Гауфф высказалась об участии в турнирах в Китае на фоне дела Шуай Пэн.
Американка выступит в Пекине. В первом круге она сыграет с Екатериной Александровой.
«Когда это произошло, ситуация была тревожной, и до сих пор остается много вопросов.
Что касается моей безопасности здесь... Меня очень гостеприимно встретили.
У меня не возникло ни малейшей неуверенности [в собственной безопасности]... Но, конечно, я желаю [Шуай Пэн] всего наилучшего и надеюсь, что она в порядке».
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