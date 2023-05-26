Глава WTA о возвращении тура в Китай: «Нас заверили, что Шуай Пэн в безопасности, и мы знаем, где она находится»

Глава WTA прокомментировал возобновление турниров в Китае.

В 2021 году WTA отказалась от работы в стране из-за дела Шуай Пэн. Ассоциация требовала официального расследования обвинений и встречи с Шуай Пэн.

«Мы заняли очень твердую позицию в Китае, что сделали лишь немногие компании или организации. Мы не ставим под сомнение это решение. Оно было правильным, и я бы принял его снова. Спустя почти два года мы так и не увидели желаемого решения проблемы. Поэтому пришло время поменять подход. Нас заверили, что Шуай Пэн в безопасности, и мы знаем, где она находится. Это была первоочередная задача.

Затем мы получили подтверждение, что все наши спортсмены и персонал будут в Китае в хороших условиях. Мы могли застрять в безвыходном положении и не двигаться дальше. Или мы можем вернуться и попытаться участвовать в решении проблемы. Это смена позиции. Но мы и не говорили, что никогда не вернемся в Китай. Главное – как мы можем дальше защищать интересы Шуай Пэн и как добиться существенных изменений для решения проблем? Мы должны коммуницировать и работать сообща, чтобы найти решения. И я надеюсь, что возвращение WTA в Китай даст нам такую возможность», – сказал Стив Саймон.

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