Ализе Корне: «Оставаясь верной своим убеждениям и заботясь о здоровье, я решила, что в этом году не буду играть в Китае»

Ализе Корне пропустит турниры в Китае.

«Оставаясь верной своим убеждениям и заботясь о здоровье, я решила, что в этом году не буду играть в Китае. Поэтому мой сезон возобновится в октябре», – написала француженка.

В ноябре 2021-го Корне одной из первых выразила обеспокоенность судьбой Шуай Пэн. Позже Корне заявила, что ей никогда не нравилось в Китае: «Условия ужасные, воздух грязный, в каждом матче вдыхаешь по три пачки сигарет».

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