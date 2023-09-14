Ализе Корне: «Оставаясь верной своим убеждениям и заботясь о здоровье, я решила, что в этом году не буду играть в Китае»

Теги Шуай Пэн WTA Ализе Корне Теннис

Ализе Корне пропустит турниры в Китае.

«Оставаясь верной своим убеждениям и заботясь о здоровье, я решила, что в этом году не буду играть в Китае. Поэтому мой сезон возобновится в октябре», – написала француженка.

В ноябре 2021-го Корне одной из первых выразила обеспокоенность судьбой Шуай Пэн. Позже Корне заявила, что ей никогда не нравилось в Китае: «Условия ужасные, воздух грязный, в каждом матче вдыхаешь по три пачки сигарет».

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4 комментария

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Stas Salesov
Где Пен Шуай?
Где Чжен Сайсай?
Где Ван Цян?
Где Ли На?
+2
-2
0
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генгбенг
немножко беременна
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sfilatov13
да кому она там нужна
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Юлия Лукьянова
Ответ Stas Salesov
Где Пен Шуай? Где Чжен Сайсай? Где Ван Цян? Где Ли На?
Где Чжен Цзе?
0
0
0
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