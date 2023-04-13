WTA вернется в Китай в 2023-м: «Мы убеждены, что наши требования по делу Шуай Пэн не будут выполнены»

WTA возобновит проведение турниров в Китае.

В 2021 году WTA отказалась от работы в стране из-за дела Шуай Пэн. Ассоциация потребовала официального расследования обвинений и встречи с Шуай Пэн.

Глава WTA Стив Саймон сообщил, что соревнования в Китае начнутся в сентябре. Календарь пока не составлен, но в этом году ожидается восемь турниров: в Чжэнчжоу, Пекине, Гуанчжоу, Наньчане, Гонконге и Ухане, малый итоговый в Чжухае и итоговый в Шэньчжэне. По словам Саймона, что итоговый останется в Шэньчжэне до 2031 года, чтобы выполнить первоначальное 10-летнее обязательство.

Саймон рассказал, что они так и не смогли напрямую связаться с Пэн Шуай, но отметил, что «люди, близкие к Пэн» заверили тур, что «она в безопасности и живет со своей семьей в Пекине».

«Сейчас мы убеждены, что требования, которые мы выдвинули, не будут выполнены. И поэтому не имеет смысла придерживаться той же стратегии, нам нужен другой подход. Члены организации считают, что настало время возобновить работу в Китае, потому что мы продолжим оказывать положительное влияние, как это было на протяжении последних 20 лет, и в то же время проследим, что Пэн не забыта, и, вернувшись, добьемся определенного прогресса.

Это решение никак не связано с контрактом на проведение итогового. Оно строилось на том, что отвечает интересам организации, и мы посчитали, что это наилучший вариант. Да, это пойдет на пользу нашему бюджету, но решение принималось не на этом основании.

Мы гордимся позицией, которую заняли [в деле ]. Если бы мне пришлось заново принимать решение заново, несомненно, я сделал бы то же самое. Мы считаем, что люди понимают, что мы занялись очень сложным вопросом. Мы сделали все возможное, чтобы добиться нужных результатов, но, к сожалению, нам не удалось достичь всего, чего мы хотели. Но мы смогли убедиться, что Пэн в безопасности, она не забыта. Все должно развиваться. Нельзя делать одно и то же, если это не приносит результат», – сказал Саймон.

Он добавил, что китайские теннисные чиновники заверили WTA заверения, что «спортсмены и персонал будут в безопасности во время пребывания в Китае».

«Некоторые игроки не поддержали возвращение, но большинство считают, что пора возвращаться», – сказал Саймон.

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