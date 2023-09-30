Эмбер отыграл у Рублева подачу на матч и впервые в сезоне победил соперника из топ-10. Дальше у него Медведев

Теги ATP China Open Андрей Рублев Даниил Медведев Юго Эмбер Теннис

Юго Эмбер на решающем тай-брейке обыграл Андрея Рублева во втором сете в Пекине – 5:7, 6:3, 7:6.

В решающем сете Рублев вел 5:3 и подавал на матч.

Эмбер впервые с «Уимблдона»-2022 обыграл соперника из топ-10. Теперь его баланс против десятки составляет 8:8.

Дальше француз сыграет с Даниилом Медведевым, у которого ведет 2:0 в личных встречах.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Skip
Интересная личка с Медом
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Неужели Россия французу будет отдана?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander2022
Мотание по выставкам бесследно не проходит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Santa-Barbara
Так бывает, когда из раза в раз подаешь левше под левую руку, хотя прекрасно видишь, как сопернику тяжело отбивать правой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий