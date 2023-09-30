Эмбер отыграл у Рублева подачу на матч и впервые в сезоне победил соперника из топ-10. Дальше у него Медведев

на решающем тай-брейке обыграл во втором сете в Пекине – 5:7, 6:3, 7:6.

В решающем сете Рублев вел 5:3 и подавал на матч.

Эмбер впервые с « »-2022 обыграл соперника из топ-10. Теперь его баланс против десятки составляет 8:8.

Дальше француз сыграет с , у которого ведет 2:0 в личных встречах.

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