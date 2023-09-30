Эмбер отыграл у Рублева подачу на матч и впервые в сезоне победил соперника из топ-10. Дальше у него Медведев
Юго Эмбер на решающем тай-брейке обыграл Андрея Рублева во втором сете в Пекине – 5:7, 6:3, 7:6.
В решающем сете Рублев вел 5:3 и подавал на матч.
Эмбер впервые с «Уимблдона»-2022 обыграл соперника из топ-10. Теперь его баланс против десятки составляет 8:8.
Дальше француз сыграет с Даниилом Медведевым, у которого ведет 2:0 в личных встречах.
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