Медведев одержал 40-ю победу на харде в этом сезоне – он лидер тура
Даниил Медведев во втором круге в Пекине обыграл Алекса де Минаура – 7:6(3), 6:3.
В первой партии россиянин вел 5:2, но дважды не подал на сет – причем оба раза отдал подачу под ноль.
Медведев одержал 40-ю победу на харде в сезоне-2023. Он лидер тура по этому показателю. На втором месте идет Тэйлор Фриц – 36. Больше ни у кого нет 30.
Дальше он сыграет с Андреем Рублевым или Юго Эмбером.
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