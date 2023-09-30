Медведев одержал 40-ю победу на харде в этом сезоне – он лидер тура

Теги ATP China Open Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев во втором круге в Пекине обыграл Алекса де Минаура – 7:6(3), 6:3.

В первой партии россиянин вел 5:2, но дважды не подал на сет – причем оба раза отдал подачу под ноль.

Медведев одержал 40-ю победу на харде в сезоне-2023. Он лидер тура по этому показателю. На втором месте идет Тэйлор Фриц – 36. Больше ни у кого нет 30.

Дальше он сыграет с Андреем Рублевым или Юго Эмбером.

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2 комментария

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Serge Vendino
Специалист по харду
+3
-2
+1
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Великий Алонсо
Свой главный матч на харде в этом сезоне он уже проиграл. Причём 0-3
+7
-6
+1
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