Алькарас о возможности сыграть в паре с Надалем на Олимпиаде: «Это было бы мечтой»

прокомментировал возможность сыграть с Рафаэлем Надалем в паре на Олимпиаде в Париже.

Надаль говорил, что хотел бы с ним выступить.

«Сейчас у Рафы много проблем. Надеюсь, он сможет вернуться к тренировкам и в следующем сезоне выступать с самого начала. И что у нас будет здоровый Рафа, готовый к Играм.

Конечно, для меня было бы мечтой сыграть с ним в паре в Париже. Все зависит от нас обоих. До Олимпиады еще много месяцев, многое может произойти.

Мне нужно быть здоровым, много работать и подготовиться к турниру. Посмотрим, что произойдет, но очевидно, что это было бы мечтой».

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