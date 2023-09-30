Алькарас о возможности сыграть в паре с Надалем на Олимпиаде: «Это было бы мечтой»

Теги Рафаэль Надаль ATP Париж-2024 Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал возможность сыграть с Рафаэлем Надалем в паре на Олимпиаде в Париже.

Надаль говорил, что хотел бы с ним выступить.

«Сейчас у Рафы много проблем. Надеюсь, он сможет вернуться к тренировкам и в следующем сезоне выступать с самого начала. И что у нас будет здоровый Рафа, готовый к Играм.

Конечно, для меня было бы мечтой сыграть с ним в паре в Париже. Все зависит от нас обоих. До Олимпиады еще много месяцев, многое может произойти.

Мне нужно быть здоровым, много работать и подготовиться к турниру. Посмотрим, что произойдет, но очевидно, что это было бы мечтой».

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2 комментария

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laziofan
Да, с нетерпением ждём возвращение Рафы и сезон 2024.
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