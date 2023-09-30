Алькарас о возможности сыграть в паре с Надалем на Олимпиаде: «Это было бы мечтой»
Карлос Алькарас прокомментировал возможность сыграть с Рафаэлем Надалем в паре на Олимпиаде в Париже.
Надаль говорил, что хотел бы с ним выступить.
«Сейчас у Рафы много проблем. Надеюсь, он сможет вернуться к тренировкам и в следующем сезоне выступать с самого начала. И что у нас будет здоровый Рафа, готовый к Играм.
Конечно, для меня было бы мечтой сыграть с ним в паре в Париже. Все зависит от нас обоих. До Олимпиады еще много месяцев, многое может произойти.
Мне нужно быть здоровым, много работать и подготовиться к турниру. Посмотрим, что произойдет, но очевидно, что это было бы мечтой».
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