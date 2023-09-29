Мирра Андреева: «Спросила бы у Шараповой, что она чувствовала, когда в 17 лет выиграла свой первый «Большой шлем»

16-летняя Мирра Андреева рассказала, о чем хотела бы спросить Марию Шарапову.

«Я бы спросила, что она чувствовала, когда в 17 лет выиграла свой первый «Большой шлем». Потом мне бы хотелось узнать и что-то другое, но в первую очередь мне интересны ее ощущения после победы на «Уимблдоне»-2004.

Возможно, люди говорят, что я иду по ее пути и делаю то же, что делала она, но я на этом не концентрируюсь. У меня своя собственная карьера, своя собственная жизнь. Я просто сделаю все возможное, чтобы построить отличную карьеру».

Мирра Андреева повторяет путь Шараповой на первом «Уимблдоне». 1/8 финала – в 16 лет!

Мирра Андреева против легенд и нынешних топов – кто больше добился к 16-летию?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе