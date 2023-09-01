Мирра Андреева: «Я ничем не отличаюсь от обычного подростка»

Мирра Андреева ответила, удается ли ей жить жизнью подростка.

«Удается! В жизни и на тренировках я обычный 16-летний подросток. Я поддерживаю общение со старыми друзьями. Плюс у меня появляются новые знакомства.

Сейчас я учусь в 11-м классе. В свободное от тенниса время люблю читать и смотреть сериалы, а на выходных предпочитаю поспать подольше, примерно часов до 11. А после мы обычно гуляем всей семьей. Из типичной подростковой жизни — это то, что мама может поругать, если оставила посуду на столе или разбросала одежду. Иногда мы с Эрикой спорим о чем-то, но чаще закрываемся в комнате и вместе что-нибудь делаем.

После выходных рада возвращаться в теннисный клуб и повидаться со всеми, обсудить новости, и, конечно же, потренироваться. В общем, кажется, я ничем не отличаюсь от обычного подростка!» – цитирует Андрееву телеграм-канал «Теннисология».

Сейчас Андреева занимает 63-е место в рейтинге WTA, она чемпионка шести турниров ITF, в том числе двух в этом сезоне.

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