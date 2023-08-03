Евгений Кафельников: «Если у Мирры Андреевой все хорошо будет со здоровьем, то в самое ближайшее время она будет в мировой элите»

Теги Мария Шарапова ATP WTA Евгений Кафельников Мирра Андреева Теннис

Евгений Кафельников высказался о перспективах 16-летней Мирры Андреевой.

«Мирра Андреева – очень амбициозная девочка. Думаю, что если у нее все хорошо будет со здоровьем, то в самое ближайшее время она будет в мировой элите».

Также Кафельников отреагировал на сравнения Андреевой с Марией Шараповой.

«Зачем их сравнивать? Не стоит. Может быть, она даже лучше по результатам будет», – цитирует олимпийского чемпиона ТАСС.

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3 комментария

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Ответ sedric
Блин, только карьера у девочки началась, а ее уже успели проклясть Ванек и Кафель.
А что, их прогнозы раньше не сбывались? Просветите-ка, пожалуйста.
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