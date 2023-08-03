Евгений Кафельников: «Если у Мирры Андреевой все хорошо будет со здоровьем, то в самое ближайшее время она будет в мировой элите»
Евгений Кафельников высказался о перспективах 16-летней Мирры Андреевой.
«Мирра Андреева – очень амбициозная девочка. Думаю, что если у нее все хорошо будет со здоровьем, то в самое ближайшее время она будет в мировой элите».
Также Кафельников отреагировал на сравнения Андреевой с Марией Шараповой.
«Зачем их сравнивать? Не стоит. Может быть, она даже лучше по результатам будет», – цитирует олимпийского чемпиона ТАСС.
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