Евгений Кафельников: «Если у Мирры Андреевой все хорошо будет со здоровьем, то в самое ближайшее время она будет в мировой элите»

Евгений Кафельников высказался о перспективах 16-летней Мирры Андреевой.

«Мирра Андреева – очень амбициозная девочка. Думаю, что если у нее все хорошо будет со здоровьем, то в самое ближайшее время она будет в мировой элите».

Также Кафельников отреагировал на сравнения Андреевой с Марией Шараповой.

«Зачем их сравнивать? Не стоит. Может быть, она даже лучше по результатам будет», – цитирует олимпийского чемпиона ТАСС.

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