Даниил Медведев: «В Пекине сетка в каком-то смысле даже сильнее, чем на «Большом шлеме»

Даниил Медведев рассказал, что хотел бы сыграть с Карлосом Алькарасом в Пекине.

«Если мы встретимся, то оба будем довольны – значит, мы оба в финале. Это хорошая цель.

Но хороших игроков очень много. Будет тяжело. Здесь сетка как на «Мастерсе» или «Большом шлеме». В каком-то смысле даже сильнее, чем на «Большом шлеме», где иногда можно спокойнее войти в турнир.

Думаю, мы увидим много неожиданных результатов, поражений сеяных. Потому что первые раунды всегда непростые».

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