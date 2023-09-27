Даниил Медведев: «В Пекине сетка в каком-то смысле даже сильнее, чем на «Большом шлеме»

Теги ATP China Open Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев рассказал, что хотел бы сыграть с Карлосом Алькарасом в Пекине.

«Если мы встретимся, то оба будем довольны – значит, мы оба в финале. Это хорошая цель.

Но хороших игроков очень много. Будет тяжело. Здесь сетка как на «Мастерсе» или «Большом шлеме». В каком-то смысле даже сильнее, чем на «Большом шлеме», где иногда можно спокойнее войти в турнир.

Думаю, мы увидим много неожиданных результатов, поражений сеяных. Потому что первые раунды всегда непростые».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий