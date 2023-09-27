Сегодня день рождения Симоны Халеп

27 сентября исполнилось 32 года Симоне Халеп.

Профессионал с 2006-го, Халеп выиграла 24 одиночных турнира уровня WTA, включая «Ролан Гаррос»-2018 и «Уимблдон»-2019. Также она еще трижды играла в финалах «Больших шлемов».

В августе 2022-го румынка стала восьмым человеком в теннисе, выигравшим 40 млн долларов призовых. В октябре того же года ее отстранили от соревнований из-за запрещенного вещества роксадустат. В сентябре 2023-го ее дисквалифицировали на четыре года.

Как говорится в решении ITIA, в ее версию со случайным попаданием роксадустада в организм не поверили из-за того, что концентрация вещества в пробах была слишком высокой.

Если срок не сократят, она сможет вернуться в тур в октябре 2026-го (четыре года с момента начала временного отстранения в прошлом году) – когда ей будет 35.

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