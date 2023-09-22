Халеп подала в суд на компанию-производителя биодобавок. Она считает, что из-за них ее дисквалифицировали на 4 года

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Симона Халеп подала в суд на компанию-производителя биодобавок, которые она принимала в 2022 году. В них нашли роксадустат, из-за которого ее дисквалифицировали на четыре года.

«Мы подали в суд на канадскую компанию примерно месяц назад. Иск может быть только компенсационным и не имеет никаких последствий для спортивного дела», – заявил адвокат румынки Богдан Стоица.

По информации Digi Sport, до отстранения Халеп получала около 4 млн долларов в год по спонсорским контрактам. Также она входит в топ-3 WTA-тура по призовым (40,2 млн долларов).

При этом Халеп все еще не оспорила дисквалификацию за допинг. Румынка ждет решения независимого агентства по разрешению спортивных споров (Sport Resolutions), после чего у нее будет 21 день, чтобы оспорить вердикт в CAS.

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