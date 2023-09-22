Халеп подала в суд на компанию-производителя биодобавок. Она считает, что из-за них ее дисквалифицировали на 4 года

Теги WTA Симона Халеп деньги Теннис

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Симона Халеп подала в суд на компанию-производителя биодобавок, которые она принимала в 2022 году. В них нашли роксадустат, из-за которого ее дисквалифицировали на четыре года.

«Мы подали в суд на канадскую компанию примерно месяц назад. Иск может быть только компенсационным и не имеет никаких последствий для спортивного дела», – заявил адвокат румынки Богдан Стоица.

По информации Digi Sport, до отстранения Халеп получала около 4 млн долларов в год по спонсорским контрактам. Также она входит в топ-3 WTA-тура по призовым (40,2 млн долларов).

При этом Халеп все еще не оспорила дисквалификацию за допинг. Румынка ждет решения независимого агентства по разрешению спортивных споров (Sport Resolutions), после чего у нее будет 21 день, чтобы оспорить вердикт в CAS.

Халеп обвиняли, что она сидела на допинге почти весь 2022-й. Главное из 126 страниц решения по ее делу

Халеп отстранили на 4 года за допинг – и Серена требует отнять у нее «Уимблдон». Почему наказали так жестко? 

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9 комментариев

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avcgloronalduMU
все правильно сделала
валиевой бы тоже на деда в суд подать, а то разбрасывает всякие таблетки повсюду
+18
-4
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Stas Salesov
Похоже, что она принимала Keto MCT от Schinoussa Super Foods, ну и мусор нашла, конечно, даже не в топ-10 по этой категории) И это топовый спортсмен..
+6
-3
+3
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Виктор Морев
Ответ Grads
Комментарий скрыт
хохлiк, что тебе до Шараповой ?! что тебе Она покоя не даёт.
+2
0
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ну если верить отчёту ITIA, то у неё вряд ли что там выгорит.
https://i.imgur.com/xJwknmz.png
https://i.imgur.com/HDT1WHb.png
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Angry_bear
Ну это нормально) Лучшая защита - нападение)))
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Man_ouk
Наркоманка подает в суд на производителя наркотиков 😂😂😂
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Ничего Смешного
Ответ Grads
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🗿
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