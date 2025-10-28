Бублик о сыне: «Он с характером – постоянно спорит со мной, потому что не хочет ничего делать»

Александр Бублик рассказал о взаимоотношениях с сыном.

Бублик стал отцом в августе 2022 года. У него родился сын, которого назвали Василием.

– Расскажи о последних шести–семи месяцах – четыре титула, еще один на «Челленджере». Чувствуешь, что стал принимать какие-то другие решения в жизни и на корте?

– Думаю, да. Нам нужно взрослеть, и это происходит естественно. Лучшие вещи происходят сами по себе. Не нужно себя ломать, чтобы доказать, что ты чего-то стоишь или что что-то нужно менять. Для меня это скорее естественные изменения в жизни.

Я вижу, как растет мой сын, и иногда замечаю, что мне не нравится, как он себя ведет, потому что меня копирует. Например, я бросил ракетку на корт, а он сделал то же самое. Все это накапливается, и ты думаешь: «Ладно, я так не буду». И это легче, чем когда кто-то говорит тебе: «Не делай так, это плохо для тенниса».

– Расскажи про семью. Как дела?

– Все хорошо. Моему сыну три года, он говорит гораздо больше, чем я, постоянно спорит со мной, потому что не хочет ничего делать. Он с характером.

– Унаследовал харизму отца.

– Да. Он подходит и отбирает у меня Rolex, говорит: «Мне они нравятся, отдай». Еще моя команда часто спрашивает: «Зачем ты даешь ему шоколад?» А я просто не могу устоять. Он корчит рожицы, спорит, не хочет есть, купаться, вообще ничего не хочет делать. Так что приходится укладывать его спать. Он здесь босс. И мне нравится, потому что это отвлекает от тенниса, – сказал Бублик в интервью Tennis Channel.