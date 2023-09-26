Анастасия Потапова: «Готовлюсь к последнему рывку, но могу попасть на малый итоговый турнир WTA»

Теги WTA China Open WTA Elite Trophy Prudential Hong Kong Tennis Open Анастасия Потапова Теннис

27-я ракетка мира Анастасия Потапова поделилась планами на конец сезона.

«Сейчас я нахожусь на этапе подготовки к последнему рывку: для меня это будет Азия. Я заявлена в Пекин и Гонконг. Два варианта событий: либо сезон закончится после Гонконга, либо я попаду на [Малый] итоговый WTA, он тоже будет проходить в Китае, в Чжухае. Пока иду в гонке близко. Буду я там играть или нет, станет понятно только после Пекина.

Так что впереди осталось играть две недели – не так и много. Мы сконцентрированы, готовы выжать максимум», – сказала Потапова в интервью «Чемпионату».

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