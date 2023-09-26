Потапова о претензиях Рыбакиной к WTA: «Такое ощущение, что иногда они делают жизнь спортсменов труднее, хотя их задача совершенно противоположная»

27-я ракетка мира Анастасия Потапова пожаловалась на календарь WTA после US Open.

– Не хочу зарекаться, но в Гвадалахару больше никогда в жизни не поеду. Все заметили, что из топ-20 WTA почти никто не играл. Лететь на высоту 1600 м, на хард с такими мячами – это не теннис. Это не то что испытание, это цирк. Причем хорошие турнир и организация, но условия невозможные: там высоко, нет воздуха, невозможно дышать. К сожалению, так как в Сан-Диего я была до пятницы, то у меня был лишь день, чтобы хоть как-то подготовиться к матчу. А туда надо лететь минимум за неделю. Так что, думаю, со следующих сезонов эту неделю исключу. Ты не играешь там в теннис, а просто выживаешь. Это ужасное место для проведения «тысячника»!

– Это не первая претензия со стороны игроков WTA. Лена снялась после инцидента с performance bye.

– Правильно сделала. Невыносимо, как в туре каждую неделю меняются правила. Это невозможно. У самой был случай в Австралии, где с этого сезона можно общаться с боксом во время матча. Что мы там и делали. А потом в Лионе начинаю разговаривать с Игорем, и судья дает за это предупреждение. Я уточнила, а она сказала, что вообще не слышала о таких правилах. После матча подошла к директору турнира, которая также знала, что так можно делать, но по факту оказалось нельзя. После часа обсуждений мы выяснили, что правило просто отменили.

Но performance bye – это что-то непонятное, извините. В 2022 году я летела из Клуж-Напоки в Гвадалахару 37 часов и прилетела в день матча, так что пришлось сразу идти из зала на корт при высоте 1600 м. Мне никто performance bye не давал, хотя я добиралась, по-моему, с полуфинала. Некоторые решения мне непонятны со стороны коллег WTA: почему performance bye дали Каролин Гарсия, а не Софии Кенин. Такое ощущение, что иногда они делают жизнь спортсменов труднее, хотя их задача совершенно противоположная. Как можно сделать сначала Гвадалахару, а следующим турниром Токио? Туда лететь минимум 30 часов, – сказала Потапова в интервью «Чемпионату».

Рыбакина обиделась, что ее не пустили сразу во второй круг в Токио. И снялась с турнира

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе