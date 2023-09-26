Сафиуллин – жене на церемонии награждения в Чэнду: «Мы проделали очень долгий путь. От «Фьючерсов» до финала ATP и топ-50»

Теги ATP Роман Сафиуллин Chengdu Open Теннис

Роман Сафиуллин обратился к жене Людмиле на церемонии награждения в Чэнду.

В финале он уступил Александру Звереву 7:6(2), 6:7(5), 3:6.

«Я хочу поблагодарить свою жену. Мы проделали очень долгий путь. От «Фьючерсов» до финала ATP и топ-50. Большое спасибо за твою поддержку и любовь. Я так сильно тебя люблю».

По итогам турнира Сафиуллин поднимется с 55-й строчки рейтинга на 41-ю.

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1 комментарий

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revodrok
очень мило)
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+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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