Сафиуллин – жене на церемонии награждения в Чэнду: «Мы проделали очень долгий путь. От «Фьючерсов» до финала ATP и топ-50»

Роман Сафиуллин обратился к жене Людмиле на церемонии награждения в Чэнду.

В финале он уступил Александру Звереву 7:6(2), 6:7(5), 3:6.

«Я хочу поблагодарить свою жену. Мы проделали очень долгий путь. От «Фьючерсов» до финала ATP и топ-50. Большое спасибо за твою поддержку и любовь. Я так сильно тебя люблю».

По итогам турнира Сафиуллин поднимется с 55-й строчки рейтинга на 41-ю.

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