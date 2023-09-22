Чжухай (ATP). 2-й круг. Хачанов поборется с Болтом, Штруфф – с Гарином

Карен Хачанов сыграет с Алексом Болтом во втором круге в Чжухае.

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Huafa Properties Zhuhai Championships

Чжухай, Китай

20 – 26 сентября 2023

ATP 250

Призовой фонд – 981 785 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг