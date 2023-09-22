Чжухай (ATP). 2-й круг. Хачанов поборется с Болтом, Штруфф – с Гарином

Теги результаты ATP Huajin Securities Zhuhai Championships Теннис

Карен Хачанов сыграет с Алексом Болтом во втором круге в Чжухае.

Сетка турнира здесь.

Huafa Properties Zhuhai Championships

Чжухай, Китай

20 – 26 сентября 2023

ATP 250

Призовой фонд – 981 785 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Карен Хачанов (Россия) Алекс Болт (Австралия)
Дата проведения
22 сентября, 14.30
Онлайн матча

 

Энди Маррей (Великобритания) Аслан Карацев (Россия)
Дата проведения
23 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Далибор Сврчина (Чехия) Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
Дата проведения
23 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Йошихито Нишиока (Япония) Ллойд Харрис (ЮАР)
7:6|7:6
Дата проведения
22 сентября, 08.10
Онлайн матча

 

Кристиан Гарин (Чили) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Дата проведения
22 сентября, 10.35
Онлайн матча

 

Киммер Коппеянс (Бельгия) Маккензи Макдональд (США)
Дата проведения
22 сентября, 11.00
Онлайн матча

 

Марк Полманс (Австралия) Кэмерон Норри (Великобритания)
Дата проведения
23 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Себастьян Корда (США) Александр Мюллер (Франция)
Дата проведения
23 сентября, 03.00
Онлайн матча

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