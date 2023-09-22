Чжухай (ATP). 2-й круг. Хачанов поборется с Болтом, Штруфф – с Гарином
Карен Хачанов сыграет с Алексом Болтом во втором круге в Чжухае.
Сетка турнира здесь.
Huafa Properties Zhuhai Championships
Чжухай, Китай
20 – 26 сентября 2023
ATP 250
Призовой фонд – 981 785 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 22 сентября, 14.30
- Дата проведения
- 23 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 23 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 22 сентября, 08.10
- Дата проведения
- 22 сентября, 10.35
- Дата проведения
- 22 сентября, 11.00
- Дата проведения
- 23 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 23 сентября, 03.00
Комментарии