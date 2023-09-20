Чжухай (ATP). Первый круг. Веселы сыграет с Харрисом

Теги результаты ATP Huajin Securities Zhuhai Championships Теннис

Иржи Веселы сыграет с Ллойдом Харрисом в первом круге в Чжухае.

Сетка турнира здесь.

Huafa Properties Zhuhai Championships

Чжухай, Китай

20 – 26 сентября 2023

ATP 250

Призовой фонд – 981 785 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Ллойд Харрис (ЮАР) Иржи Веселы (Чехия)
3:3
Дата проведения
20 сентября, 09.10
Онлайн матча

 

Йошихито Нишиока (Япония) Terence Atmane
Дата проведения
20 сентября, 10.30
Онлайн матча

 

Чжэ Ли (Китай) Далибор Сврчина (Чехия)
Дата проведения
20 сентября, 14.30
Онлайн матча

 

Маттео Арнальди (Италия) Аслан Карацев (Россия)
Дата проведения
21 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Энди Маррей (Великобритания) Ye Cong Mo
Дата проведения
21 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

И-Мяо Чжоу (Китай) Кристиан Гарин (Чили)
Дата проведения
21 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
Дата проведения
21 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Александр Мюллер (Франция) Ринки Хиджиката (Австралия)
Дата проведения
21 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Шан Цзюньчэн (Китай) Маккензи Макдональд (США)
Дата проведения
21 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Александар Ковачевич (США) Киммер Коппеянс (Бельгия)
Дата проведения
21 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Диего Шварцман (Аргентина)
Дата проведения
21 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
21 сентября, 03.00
Онлайн матча

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