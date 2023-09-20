Чжухай (ATP). Первый круг. Веселы сыграет с Харрисом
Иржи Веселы сыграет с Ллойдом Харрисом в первом круге в Чжухае.
Сетка турнира здесь.
Huafa Properties Zhuhai Championships
Чжухай, Китай
20 – 26 сентября 2023
ATP 250
Призовой фонд – 981 785 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
- Дата проведения
- 20 сентября, 09.10
- Дата проведения
- 20 сентября, 10.30
- Дата проведения
- 20 сентября, 14.30
- Дата проведения
- 21 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 21 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 21 сентября, 03.00
Не определен – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
- Дата проведения
- 21 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 21 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 21 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 21 сентября, 03.00
Не определен – Диего Шварцман (Аргентина)
- Дата проведения
- 21 сентября, 03.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 21 сентября, 03.00
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