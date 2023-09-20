Саккари о Гвадалахаре: «Нет лучшего места, чтобы преодолеть страхи, сомнения, тяжелые эмоции»

Теги WTA Мария Саккари Guadalajara Open Akron Теннис

Мария Саккари прокомментировала старт на турнире в Гвадалахаре.

В первом матче она обыграла Шторм Хантер – 6:2, 6:4.

«Нет лучшего места, чтобы преодолеть страхи, сомнения, тяжелые эмоции. Перед матчем я была очень рада вернуться на этот корт.

У меня ощущение, что это мой домашний турнир, я не шучу. Я бы хотела, чтобы дома был турнир, но, может быть, я могу получить гражданство – быть и гречанкой и мексиканкой».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мирослав Холод
Лайт вейт бейби,лайт вейт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий