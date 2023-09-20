Саккари о Гвадалахаре: «Нет лучшего места, чтобы преодолеть страхи, сомнения, тяжелые эмоции»

Мария Саккари прокомментировала старт на турнире в Гвадалахаре.

В первом матче она обыграла Шторм Хантер – 6:2, 6:4.

«Нет лучшего места, чтобы преодолеть страхи, сомнения, тяжелые эмоции. Перед матчем я была очень рада вернуться на этот корт.

У меня ощущение, что это мой домашний турнир, я не шучу. Я бы хотела, чтобы дома был турнир, но, может быть, я могу получить гражданство – быть и гречанкой и мексиканкой».

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