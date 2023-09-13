Саккари о своих словах про паузу в карьере: «Не знала, что меня записывают. Даже дома начали беспокоиться»

Мария Саккари объяснила, почему не стала брать паузу в карьере после эмоционального срыва на US Open. Гречанка на пресс-конференции после вылета в первом круге сказала: «Возможно, мне нужно взять перерыв. Я мучаюсь на корте».

«Я не знала, что меня записывают. Не думала, что это так разлетится. Даже дома начали беспокоиться. Было приятно получить такое количество сообщений с пожеланиями любви и поддержки.

Я очень благодарна, что в туре есть люди, которые меня поддерживают. Это главная причина, почему я решила продолжать. Они дали мне много сил. Это был один из самых приятных моментов в моей карьере».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе