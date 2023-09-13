Саккари о своих словах про паузу в карьере: «Не знала, что меня записывают. Даже дома начали беспокоиться»

Теги US Open WTA Мария Саккари Теннис

Мария Саккари объяснила, почему не стала брать паузу в карьере после эмоционального срыва на US Open. Гречанка на пресс-конференции после вылета в первом круге сказала: «Возможно, мне нужно взять перерыв. Я мучаюсь на корте».

«Я не знала, что меня записывают. Не думала, что это так разлетится. Даже дома начали беспокоиться. Было приятно получить такое количество сообщений с пожеланиями любви и поддержки.

Я очень благодарна, что в туре есть люди, которые меня поддерживают. Это главная причина, почему я решила продолжать. Они дали мне много сил. Это был один из самых приятных моментов в моей карьере».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Monto Frekasi
она не знала, что прессухи на БШ записываются, тем более игроков десятки. она в первый раз на прессухе ЮСО побывала, не знала, понимаешь ли. ой греки-враки! что цыцыпун (или цицибад: "если газам нет преграды, выпей чашку цицибады!" ))), что эта 1/4 финалистка. одинаковые врали.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий