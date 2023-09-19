Даррен Кейхилл: «Шелтон похож на Кириоса, и то, что Джокович его задрал, было отлично. Туру нужны характеры»

Тренер Янника Синнера и бывший тренер Андре Агасси, Энди Маррея и Симоны Халеп Даррен Кейхилл рассказал о напускном безразличии Ника Кириоса.

28-летний австралиец из-за травмы в этом сезоне провел один матч.

«Может показаться, что ему все равно. Но на самом деле он наоборот очень хочет победить, поэтому во время матчей постоянно общается со своей командой.

Теннису нужно, чтобы он вернулся. Конечно, спорт всегда больше отдельного игрока, но для тенниса все равно его отсутствие – потеря. Когда он здоров и в форме, он много дает турнирам, на которых выступает. Желаю ему всего самого лучшего. Надеюсь, он выздоровеет и скоро вернется».

Также Кейхилл сравнил Кириоса с полуфиналистом US Open Беном Шелтоном.

«Шелтон похож на Кириоса, вызывает сильные эмоции. Своим присутствием в туре он привносит что-то новое, и ради этого люди и покупают билеты и ходят на матчи.

Бен играет с позитивом, он не боится, ему все равно, с кем играть. Я от него в восторге, и то, что Джокович его немного задрал, тоже было отлично. Туру нужны не роботы, ему нужны характеры.

Бен очень молод и будет прибавлять каждую неделю. Я не говорю, что он вот-вот взлетит в топ-5, но я думаю, что он вырастет в игрока топ-10».

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