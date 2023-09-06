Кириос о Медведеве: «Игрок, который стабильно выступает лучше меня, но личка у нас интересная»
Ник Кириос прокомментировал твит о поражении Алекса де Минаура от Даниила Медведева в четвертом круге US Open.
«Определенно не получил должного признания за его разгром в прошлом году🤷🏽♂️😂», – написал Кириос.
Один из болельщиков спросил у Кириоса, где его титул «Большого шлема», прикрепив фото Медведева с кубком US Open-2021.
«Разве я говорил о «Больших шлемах»? Это игрок, который стабильно выступает лучше меня, но личка у нас интересная».
В личных встречах Кириос ведет 4:1.
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