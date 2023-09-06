Кириос о Медведеве: «Игрок, который стабильно выступает лучше меня, но личка у нас интересная»

Теги ATP Ник Кириос соцсети Даниил Медведев Теннис

Ник Кириос прокомментировал твит о поражении Алекса де Минаура от Даниила Медведева в четвертом круге US Open.

«Определенно не получил должного признания за его разгром в прошлом году🤷🏽‍♂️😂», – написал Кириос.

Один из болельщиков спросил у Кириоса, где его титул «Большого шлема», прикрепив фото Медведева с кубком US Open-2021.

«Разве я говорил о «Больших шлемах»? Это игрок, который стабильно выступает лучше меня, но личка у нас интересная».

В личных встречах Кириос ведет 4:1.

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13 комментариев

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Syndycate
Лучше уж шлем взять, чем потом наяривать на стату в личке всю жизнь)
+18
0
+18
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ProLL
Как же Нику все время хочется напомнить о себе, чтобы его похвалили, признали его достижения. Ничего не получится - если так ничего крупного и не выиграет, запомнится просто лузером, бездарно распорядившимся своим талантом. И на все эти лички всем будет глубоко наплевать.
+14
0
+14
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Пинающий Достоинства
Где твоя медаль АПЛ ))
+9
0
+9
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igor nn
Ник талантливый лентяй...Даня работяга с кривой техникой..Только вот думается что он еще шлем возьмет а Киргиз будет личками гордится.
+4
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+4
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Typizza
Ник с дивана такой трушный парень.
+3
0
+3
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Syndycate
Кириос и раньше шутом был, но раньше хоть теннис играл и играл неплохо, а сейчас совсем в твиттерного воина превратился)
+3
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Syndycate
Кириос мне Балотелли из футбола напоминает) Тоже был очень талантливым, но просрал все
+2
0
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Antonbezb
У Медведева есть соперники, с которыми сложно ему играть: Кириос, Хуркач, Минор
В этом нет ничего такого: Сафин постоянно проигрывал Санторо
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Пинающий Достоинства
Ответ Syndycate
Лучше уж шлем взять, чем потом наяривать на стату в личке всю жизнь)
Ну тут всё-таки не командный спорт…
Если ты в школе отлупил несколько раз хулигана, а он потом стал чемпионом по боксу среди школьников, то ты все рано лично сильнее)
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sashati
Ответ igor nn
Ник талантливый лентяй...Даня работяга с кривой техникой..Только вот думается что он еще шлем возьмет а Киргиз будет личками гордится.
Лентяй это раздолбай, какой тут талант..
+1
-1
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Генадий Адамов
Ответ igor nn
Ник талантливый лентяй...Даня работяга с кривой техникой..Только вот думается что он еще шлем возьмет а Киргиз будет личками гордится.
Он -киргиз перепутал место работы, ему бы в цирке не было цены,
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