Кириос о Медведеве: «Игрок, который стабильно выступает лучше меня, но личка у нас интересная»

Ник Кириос прокомментировал твит о поражении Алекса де Минаура от Даниила Медведева в четвертом круге US Open.

«Определенно не получил должного признания за его разгром в прошлом году🤷🏽‍♂️😂», – написал Кириос.

Один из болельщиков спросил у Кириоса, где его титул «Большого шлема», прикрепив фото Медведева с кубком US Open-2021.

«Разве я говорил о «Больших шлемах»? Это игрок, который стабильно выступает лучше меня, но личка у нас интересная».

В личных встречах Кириос ведет 4:1.

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