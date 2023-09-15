Чилич поддержал Халеп после вердикта по допинговому делу. Его самого дисквалифицировали в 2013-м

Теги допинг ATP WTA Симона Халеп Марин Чилич Теннис

Марин Чилич выразил поддержку Симоне Халеп после вердикта по ее допинговому делу.

«Держись, Симона, их решения ничего не стоят», – написал хорват.

В 2013 году у Чилича в допинг-пробе обнаружили запрещенный никетамид. Он утверждал, что тот попал в организм вместе с таблетками, которые хорват купил во Франции.

Изначально его дисквалифицировали на восемь месяцев, но позже CAS сократил срок до четырех.

Халеп обвиняли, что она сидела на допинге почти весь 2022-й. Главное из 126 страниц решения по ее делу

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3 комментария

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Aryna Lapko
угу, 4 года дисквы конечно ничего не стоят)
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