Чилич поддержал Халеп после вердикта по допинговому делу. Его самого дисквалифицировали в 2013-м
Марин Чилич выразил поддержку Симоне Халеп после вердикта по ее допинговому делу.
«Держись, Симона, их решения ничего не стоят», – написал хорват.
В 2013 году у Чилича в допинг-пробе обнаружили запрещенный никетамид. Он утверждал, что тот попал в организм вместе с таблетками, которые хорват купил во Франции.
Изначально его дисквалифицировали на восемь месяцев, но позже CAS сократил срок до четырех.
Халеп обвиняли, что она сидела на допинге почти весь 2022-й. Главное из 126 страниц решения по ее делу
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