Кенин вышла во второй полуфинал в сезоне и вернется в топ-70

93-я ракетка мира обыграла №27 Анастасию Потапову в четвертьфинале в Сан-Диего – 6:2, 6:3.

Россиянка допустила в матче 15 двойных ошибок.

Американка второй раз в сезоне вышла в полуфинал турнира , первый был в январе в Хобарте. До этого она играла в полуфинале на « »-2020.

На следующей неделе Кенин вернется в топ-70. В живом рейтинге она занимает 63-е место.

За выход в свой первый с 2020-го финал она поборется с Марией Саккари или Эммой Наварро.

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