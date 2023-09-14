Кенин вышла во второй полуфинал в сезоне и вернется в топ-70

Теги WTA София Кенин San Diego Open Теннис

93-я ракетка мира София Кенин обыграла №27 Анастасию Потапову в четвертьфинале в Сан-Диего – 6:2, 6:3.

Россиянка допустила в матче 15 двойных ошибок.

Американка второй раз в сезоне вышла в полуфинал турнира WTA, первый был в январе в Хобарте. До этого она играла в полуфинале на «Ролан Гаррос»-2020.

На следующей неделе Кенин вернется в топ-70. В живом рейтинге она занимает 63-е место.

За выход в свой первый с 2020-го финал она поборется с Марией Саккари или Эммой Наварро.

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3 комментария

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Sawka-promakawka
Кенин давно стала австралийкой? 🤔
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Arkadiusz Kaczmarek
Потапова, Самсонова, Касаткина, Кудиерметова и ........................ ни одна из них не входит в топ-10 и казалось бы, у всех есть потенциал даже попасть в топ-5 и выиграть турниры. А что насчет них?
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Ничего Смешного
Ответ Arkadiusz Kaczmarek
Потапова, Самсонова, Касаткина, Кудиерметова и ........................ ни одна из них не входит в топ-10 и казалось бы, у всех есть потенциал даже попасть в топ-5 и выиграть турниры. А что насчет них?
У Касаткиной вопрос времени был, ну не топ она с такой игрой и техникой.
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