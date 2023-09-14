Кенин вышла во второй полуфинал в сезоне и вернется в топ-70
93-я ракетка мира София Кенин обыграла №27 Анастасию Потапову в четвертьфинале в Сан-Диего – 6:2, 6:3.
Россиянка допустила в матче 15 двойных ошибок.
Американка второй раз в сезоне вышла в полуфинал турнира WTA, первый был в январе в Хобарте. До этого она играла в полуфинале на «Ролан Гаррос»-2020.
На следующей неделе Кенин вернется в топ-70. В живом рейтинге она занимает 63-е место.
За выход в свой первый с 2020-го финал она поборется с Марией Саккари или Эммой Наварро.
3 комментария