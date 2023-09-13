Турсунов вошел в команду Кудерметовой

Сергей Демехин, муж и тренер Вероники Кудерметовой, сообщил, что к их команде присоединился Дмитрий Турсунов.

«Дмитрий Турсунов вместе с нами начиная с US Open. Также он будет помогать Веронике на предстоящих турнирах – в Гвадалахаре и по ходу азиатской серии. Это своего рода прикидки перед следующим сезоном.

Загадывать сейчас не будем, но теннисные планы на 2024 год связаны именно с Дмитрием. Поживем – увидим», – цитирует Демехина телеграм-канал «Теннисный рай».

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