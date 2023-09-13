Андрей Чесноков: «Если в прошлом году Кудерметова боролась за попадание на итоговый, то этот сезон она проводит очень слабо»

Андрей Чесноков прокомментировал спад в игре Вероники Кудерметовой.

Накануне она уступила Софии Кенин в первом круге в Сан-Диего (4:6, 4:6).

Россиянка проиграла четыре из пяти последних матчей. Всего в этом сезоне она одержала 26 побед в 44 матчах.

«Вероника в последнее время играет крайне неубедительно, поэтому в ее поражениях ничего удивительного нет. Она допускает массу ошибок, мне кажется, она потеряла уверенность в себе.

Если в прошлом году она боролась за попадание на итоговый турнир, входила в десятку мира, то этот сезон она проводит очень слабо. Не могу сказать, с чем это связано, я не знаю всех нюансов подготовки, так как не вхожу в ее команду», – цитирует Чеснокова ТАСС.

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