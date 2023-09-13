Кудерметова проиграла четыре из пяти последних матчей

18-я ракетка мира Вероника Кудерметова проиграла Софии Кенин в первом круге в Сан-Диего – 4:6, 4:6.

Для россиянки это четвертое поражение в пяти последних матчах. Ни в одной из проигранных встреч она не взяла ни сета.

Американка, в свою очередь, одержала 20-ю победу над топ-20. В целом ее баланс против двадцатки теперь составляет 20:32.

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