Кудерметова проиграла четыре из пяти последних матчей

Теги WTA Вероника Кудерметова София Кенин San Diego Open Теннис

18-я ракетка мира Вероника Кудерметова проиграла Софии Кенин в первом круге в Сан-Диего – 4:6, 4:6.

Для россиянки это четвертое поражение в пяти последних матчах. Ни в одной из проигранных встреч она не взяла ни сета.

Американка, в свою очередь, одержала 20-ю победу над топ-20. В целом ее баланс против двадцатки теперь составляет 20:32.

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5 комментариев

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justbored
Хоть бы кто поинтересовался, что с ней происходит. Журналисты только дедов с бабками обзванивать в состоянии.
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Winger66
Кенин сейчас не подарок никому. А игра была равная.
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Erika_i
знаем знаем, сочувствуем Веронике, неблагоприятный период происходит, со всеми бывало. А заголовок новости слегка провоцирует на поговорить о ее очередной неудаче. Снова сочувствуем
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ivanzhu90
Ответ justbored
Хоть бы кто поинтересовался, что с ней происходит. Журналисты только дедов с бабками обзванивать в состоянии.
Ну дак дедам с бабками приятно когда их обзванивают и их мнением интересуются, поэтому делятся. Тут сомневаюсь что кто то будет отвечать. Да и у них есть соцсети, захотели бы поделиться чем то, давно бы уже опубликовали пост.

Вообще мое мнение, у Ники в Берлине была травма, когда она обыграла Соболенко и затем снялась против Александровой. Затем с недолеченной травмой решила сыграть на Уиме, что еще ухудшило ситуацию, потом попыталась залечиться, но так как ее игра очень зависит от физической формы, то форму она растеряла, плюс добавилась психология после неудач на возвращении в тур.
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justbored
Ответ ivanzhu90
Ну дак дедам с бабками приятно когда их обзванивают и их мнением интересуются, поэтому делятся. Тут сомневаюсь что кто то будет отвечать. Да и у них есть соцсети, захотели бы поделиться чем то, давно бы уже опубликовали пост. Вообще мое мнение, у Ники в Берлине была травма, когда она обыграла Соболенко и затем снялась против Александровой. Затем с недолеченной травмой решила сыграть на Уиме, что еще ухудшило ситуацию, потом попыталась залечиться, но так как ее игра очень зависит от физической формы, то форму она растеряла, плюс добавилась психология после неудач на возвращении в тур.
Ну вы прямо мастер домыслов - и про реакцию Кудемертовой на интерес, и про причины неубедительной игры.
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