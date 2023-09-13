Кудерметова проиграла четыре из пяти последних матчей
18-я ракетка мира Вероника Кудерметова проиграла Софии Кенин в первом круге в Сан-Диего – 4:6, 4:6.
Для россиянки это четвертое поражение в пяти последних матчах. Ни в одной из проигранных встреч она не взяла ни сета.
Американка, в свою очередь, одержала 20-ю победу над топ-20. В целом ее баланс против двадцатки теперь составляет 20:32.
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Вообще мое мнение, у Ники в Берлине была травма, когда она обыграла Соболенко и затем снялась против Александровой. Затем с недолеченной травмой решила сыграть на Уиме, что еще ухудшило ситуацию, потом попыталась залечиться, но так как ее игра очень зависит от физической формы, то форму она растеряла, плюс добавилась психология после неудач на возвращении в тур.