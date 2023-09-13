Руне после расставания с Муратоглу может пригласить в команду тренера с опытом игры в туре

Теги ATP Хольгер Руне Теннис

Ларс Кристенсен пока останется единственным тренером Хольгера Руне. Ранее 20-летний датчанин полностью прекратил сотрудничество с Патриком Муратоглу.

При этом, по словам Руне, в будущем он готов пригласить в команду бывшего теннисиста: «Таким может быть следующий шаг. Пригласить человека с опытом в туре. Но сейчас мне нужна прочная основа. Кто знает, возможно, что-то и произойдет во время предсезонки».

Руне с шести лет работает с Кристенсеном.

С июля Руне проиграл четыре матча подряд.

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2 комментария

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ivanzhu90
Дима, дерзай!
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Йенс Мустерманн
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В источниках фан-аккаунт Руняши )
Возможно этим тенниситом будет Вердаско, вместе тренировались на днях. Но маманя ничего не обещает.
https://www.dr.dk/sporten/tennis/efter-stor-forvirring-saetter-holger-rune-endelig-navn-paa-traener
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