Руне прекратил сотрудничество с Муратоглу

Теги ATP Патрик Муратоглу Хольгер Руне Теннис

Четвертая ракетка мира Хольгер Руне прекратил сотрудничество с тренером Патриком Муратоглу.

В апреле Муратоглу перестал ездить с датчанином на турниры. Сообщалось, что они больше не будут сотрудничать в прежнем формате.

Сейчас появилась информация о полном прекращении совместной работы. Ее подтвердила мама теннисиста. По ее словам, он будет строить новую команду без Муратоглу.

Руне проиграл последние четыре матча.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dedpihto59
Давно пора было избавиться от прилипалы!
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stas Salesov
Патрик - средненький тренер, но он хороший менеджер, который создает условия и задает верное направление, в том числе в плане организации тренировочного процесса, пользу Хольгеру точно принес
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
369
Ответ Nikolay Stavrogin
Талант есть, но тоже закачали, как Алькараса, только Руне сыпется. Подход как в инкубаторе не совсем подошёл. Хотя Надалю и Алькарасу помог выйти на пик в 19-20 лет
С чего это талант Руне посыпался?
Просто он северянин и созреет позже. Вон Карась как южанин уже перезрел и весь оволосатился)
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arti22
Слава богу за ум взялся, этот же ещё тот шарлатан хайпожорный
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
master s
если бы Руне был чуть наблюдательнее, то знал бы, что муратоглу бесплатно работал со свильямс, нарабатывал за её счет имидж, как тренер он зеро
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viling
Ответ Stas Salesov
Патрик - средненький тренер, но он хороший менеджер, который создает условия и задает верное направление, в том числе в плане организации тренировочного процесса, пользу Хольгеру точно принес
Я не уверен, что он вообще тренер. Говорят, мотиватор, а не тренер.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay Stavrogin
Ответ 369
С чего это талант Руне посыпался? Просто он северянин и созреет позже. Вон Карась как южанин уже перезрел и весь оволосатился)
Здоровье сыпется. То спина, то еще что. Надо постепенно накачивать, как Зверев делал. Не каждый организм готов к такому в 19. А у них единый подход как в инкубаторе, лишь бы закачать.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Фабиянчук
Ответ Stas Salesov
Дойдет и выиграет, и не один, если только непредвиденные обстоятельства в виде травм не помешают
как и Денис, да?)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бен Ротенберг
Ответ Йенс Мустерманн
Он ещё до Серены себя зарекомендовал как неплохой тренер. Вывел Багдатиса в финал шлема, поднял его в топ10. Ленивую Павлюченкову почти до топ10 (№13) дотащил, но той было интереснее на пляже нежится, чем интенсивно тренироваться. Недолгое сотрудничество с Араван Резаи помогло ей выиграть её крупнейший титул в карьере - мадридский тысячник. Середнячка Янина Викмайер - полуфинал шлема и 12 строчка рейтинга. Ни до ни после у неё не было подобных результатов. Ну а сейчас он, да, уже больше генменеджер своей академии.
Да ладно? А как же «малыш Федерер» Григор Димитров, который в итоге даже не играл в финале ТБШ? Ленивая не ленивая Настя, до финала ТБШ она дошла - когда работала со своим братом. Циципас в академии у Муратоглу тухнет. К успехам Серены Патрик имеет очень посредственное отношение. Нашли великого тренера.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Бен Ротенберг
Да ладно? А как же «малыш Федерер» Григор Димитров, который в итоге даже не играл в финале ТБШ? Ленивая не ленивая Настя, до финала ТБШ она дошла - когда работала со своим братом. Циципас в академии у Муратоглу тухнет. К успехам Серены Патрик имеет очень посредственное отношение. Нашли великого тренера.
С Димитровым он сотрудничал менее полугода перед Сереной. Буквально пару-тройку месяцев между AUS и WIM.
Циципаса он не тренирует, там Апостолос и Филиппуссис.
Стабильные результаты у Павлюченковой с братом где? Процент побед/поражений в сезоне с финалом шлема ниже 60 процентов. То есть её единственное светлое пятно, которое у неё есть, скорее вопреки, а не благодаря работе с ним. Плюс с ним она сломалась, а ей всего лишь 32 года. И учитывая, что она явно не выдающийся игрок, то с большой долей вероятности так и останется с нулём титулов в период с 2018 года.
Как минимум Серена при нём-то возродилась и выдала отличный отрезок карьеры после 30 лет, выиграв 10 шлемов и золото ОИ. Какой-то импульс он всё же придал ей.
То есть великий или нет, это вопрос другого порядка и в целом дискуссионный, но явно не зеро и не шарлатан, как принято у многих вешать на него подобные ярлыки.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ master s
если бы Руне был чуть наблюдательнее, то знал бы, что муратоглу бесплатно работал со свильямс, нарабатывал за её счет имидж, как тренер он зеро
Он ещё до Серены себя зарекомендовал как неплохой тренер. Вывел Багдатиса в финал шлема, поднял его в топ10. Ленивую Павлюченкову почти до топ10 (№13) дотащил, но той было интереснее на пляже нежится, чем интенсивно тренироваться. Недолгое сотрудничество с Араван Резаи помогло ей выиграть её крупнейший титул в карьере - мадридский тысячник. Середнячка Янина Викмайер - полуфинал шлема и 12 строчка рейтинга. Ни до ни после у неё не было подобных результатов.
Ну а сейчас он, да, уже больше генменеджер своей академии.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
369
Ответ Верховенский1990
Интересно, дойдет ли когда-нибудь Хольгер Руне хотя бы до финала ТБШ?
они еще на пару с карасем устроят бойню за рекорд Ноле по тбш
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бен Ротенберг
Ооочень верное решение. Ожидаю подобного от Коко Гауфф.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay Stavrogin
Талант есть, но тоже закачали, как Алькараса, только Руне сыпется.
Подход как в инкубаторе не совсем подошёл. Хотя Надалю и Алькарасу помог выйти на пик в 19-20 лет
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stas Salesov
Ответ Верховенский1990
Интересно, дойдет ли когда-нибудь Хольгер Руне хотя бы до финала ТБШ?
Дойдет и выиграет, и не один, если только непредвиденные обстоятельства в виде травм не помешают
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ничего Смешного
Логичное решение, давно напрашивалось
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Верховенский1990
Интересно, дойдет ли когда-нибудь Хольгер Руне хотя бы до финала ТБШ?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jesse Boy
давно пора!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nick-basil
Расстаются уже сто лет. ... Есть топ специалисты в туре. Найдут команду. Руне сильный парень. ... Посмотрим как на этом турнире Синнер с Кехилом сыграют.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жизнь Бичары
Ответ Nikolay Stavrogin
Здоровье сыпется. То спина, то еще что. Надо постепенно накачивать, как Зверев делал. Не каждый организм готов к такому в 19. А у них единый подход как в инкубаторе, лишь бы закачать.
А что Зверев, какой был такой и остался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Istianoff
Наконец-то гопник избавился от шарлатана, может теперь играть начнет.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий