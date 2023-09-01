Руне прекратил сотрудничество с Муратоглу

Четвертая ракетка мира прекратил сотрудничество с тренером Патриком Муратоглу.

В апреле Муратоглу перестал ездить с датчанином на турниры. Сообщалось, что они больше не будут сотрудничать в прежнем формате.

Сейчас появилась информация о полном прекращении совместной работы. Ее подтвердила мама теннисиста. По ее словам, он будет строить новую команду без Муратоглу.

Руне проиграл последние четыре матча.

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