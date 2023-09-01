Руне прекратил сотрудничество с Муратоглу
Четвертая ракетка мира Хольгер Руне прекратил сотрудничество с тренером Патриком Муратоглу.
В апреле Муратоглу перестал ездить с датчанином на турниры. Сообщалось, что они больше не будут сотрудничать в прежнем формате.
Сейчас появилась информация о полном прекращении совместной работы. Ее подтвердила мама теннисиста. По ее словам, он будет строить новую команду без Муратоглу.
Руне проиграл последние четыре матча.
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Просто он северянин и созреет позже. Вон Карась как южанин уже перезрел и весь оволосатился)
Циципаса он не тренирует, там Апостолос и Филиппуссис.
Стабильные результаты у Павлюченковой с братом где? Процент побед/поражений в сезоне с финалом шлема ниже 60 процентов. То есть её единственное светлое пятно, которое у неё есть, скорее вопреки, а не благодаря работе с ним. Плюс с ним она сломалась, а ей всего лишь 32 года. И учитывая, что она явно не выдающийся игрок, то с большой долей вероятности так и останется с нулём титулов в период с 2018 года.
Как минимум Серена при нём-то возродилась и выдала отличный отрезок карьеры после 30 лет, выиграв 10 шлемов и золото ОИ. Какой-то импульс он всё же придал ей.
То есть великий или нет, это вопрос другого порядка и в целом дискуссионный, но явно не зеро и не шарлатан, как принято у многих вешать на него подобные ярлыки.
Ну а сейчас он, да, уже больше генменеджер своей академии.
Подход как в инкубаторе не совсем подошёл. Хотя Надалю и Алькарасу помог выйти на пик в 19-20 лет