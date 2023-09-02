Муратоглу – Руне: «К сожалению, у каждой истории есть конец. Я получил огромное удовольствие и буду всегда тебя поддерживать»

Теги ATP Патрик Муратоглу соцсети Хольгер Руне Теннис

Патрик Муратоглу прокомментировал завершение сотрудничества с Хольгером Руне.

«Вот это было приключение!

За эти девять месяцев мы пережили победу в Париже, финалы в Монте-Карло и Риме, титулы в Стокгольме и Мюнхене. Взлетели с 30-й строчки рейтинга на четвертую.

К сожалению, у каждой истории есть конец. Я получил огромное удовольствие и буду всегда тебя поддерживать.

Вся команда моей академии остается с тобой.

Удачи, мой друг», – написал Муратоглу в инстаграме.

«Многому у тебя научился. Еще увидимся, чувак», – написал Руне в комментариях.

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9 комментариев

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dedpihto59
Молодец Хольгер раскусил шарлатана!
+10
-1
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Наглая Кайса
Удовольствие получил 😈
+3
0
+3
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Typizza
Чувак)
+2
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Viling
У меня какие-то странные ассоциации: 9 месяцев, конец, удовольствие. Расставьте в правильном порядке :))))))))
+2
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9jyywrtzrg
Ответ Daaannn1k
Не знаю, но не вижу я в Муратоглу тренера. Как кто-то из юзеров спортса сказал, "может он топ менеджер, но никак не тренер". Я согласен.
Шарлатан.
+1
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Meilih Gregory
Интересно, кто кого кинул?
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Daaannn1k
Не знаю, но не вижу я в Муратоглу тренера. Как кто-то из юзеров спортса сказал, "может он топ менеджер, но никак не тренер". Я согласен.
+1
-1
0
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Aryna Lapko
Поддерживатель) Халеп до сих пор икается от твоей поддержки))
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