Муратоглу – Руне: «К сожалению, у каждой истории есть конец. Я получил огромное удовольствие и буду всегда тебя поддерживать»
Патрик Муратоглу прокомментировал завершение сотрудничества с Хольгером Руне.
«Вот это было приключение!
За эти девять месяцев мы пережили победу в Париже, финалы в Монте-Карло и Риме, титулы в Стокгольме и Мюнхене. Взлетели с 30-й строчки рейтинга на четвертую.
К сожалению, у каждой истории есть конец. Я получил огромное удовольствие и буду всегда тебя поддерживать.
Вся команда моей академии остается с тобой.
Удачи, мой друг», – написал Муратоглу в инстаграме.
«Многому у тебя научился. Еще увидимся, чувак», – написал Руне в комментариях.
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