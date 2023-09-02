Муратоглу – Руне: «К сожалению, у каждой истории есть конец. Я получил огромное удовольствие и буду всегда тебя поддерживать»

Патрик Муратоглу прокомментировал завершение сотрудничества с Хольгером Руне.

«Вот это было приключение!

За эти девять месяцев мы пережили победу в Париже, финалы в Монте-Карло и Риме, титулы в Стокгольме и Мюнхене. Взлетели с 30-й строчки рейтинга на четвертую.

К сожалению, у каждой истории есть конец. Я получил огромное удовольствие и буду всегда тебя поддерживать.

Вся команда моей академии остается с тобой.

Удачи, мой друг», – написал Муратоглу в инстаграме.

«Многому у тебя научился. Еще увидимся, чувак», – написал Руне в комментариях.

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