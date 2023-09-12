Виландер о Джоковиче: «Не вижу, почему в следующем году он не может стать чемпионом «Большого шлема» еще три-четыре раза»

Матс Виландер прокомментировал победу Новака Джоковича на US Open.

«Выиграть «Большой шлем» – это одно, но стать №1 среди группы молодых соперников, как Даниил Медведев, – это просто потрясающе. Это значит, что ты стабильно выигрываешь на разных покрытиях и против разных соперников.

Больше всего для меня выделяется то, что он превратил все свои ранние слабые стороны – характер, язык тела, раньше он уставал и снимался с матча – в сильные стороны.

Я это очень ценю – когда человек превращает слабые стороны в сильные. Наверное, это его величайшее достижение.

Я не вижу, почему в следующем году он не может стать чемпионом «Большого шлема» еще три-четыре раза. Потому что психологически он очень силен и способен на все».

Джокович укрепляет величие: 24-й «Большой шлем», пачка рекордов и №1 в туре. В 36 лет! 😱

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