Энди Маррей: «Молодые ребята должны давить на Новака, обходить его. Но сейчас этим даже не пахнет»

Теги Новак Джокович Энди Маррей ATP Теннис

Энди Маррей прокомментировал 24-й «Большой шлем» Новака Джоковича.

«Молодые ребята должны давить на Новака, обходить его. Но сейчас этим даже не пахнет.

Все говорили, что после «Уимблдона» произошла смена поколений, но я так не считал. Новак выиграл два из первых трех «Больших шлемов» сезона, был очень близок на «Уимблдоне». Сейчас он снова доказал, что он лучший игрок мира. И молодые должны прибавлять, чтобы его обогнать.

Я не думаю, что он остановится на 24 титулах. Думаю, Алькарас скоро выйдет на его уровень, но, по-моему, это не последняя победа Новака на «Большом шлеме».

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8 комментариев

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JustF0rTheW1n322
Даже по очкам видно какой разрыв между игроками. Между тройкой и 4 место - 2500, а между 1 и остальными - гигантская пропасть.
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Юрий Шептухин
Все кинулись рассказывать сказки про слабый тур, хотя сами были не прочь попилить шесть ТБШ подряд когда Новак уходил курить бамбук с аферистом, и где тогда была конкуренция, тупо брали один РГ и ЮСО другой Уим. и АО. Если на то пошло не Карлос не Медведев не слабее Маррея , особенно первый на грунте второй на харде. Да Зверев и Ципа подвели , а так вполне бы хороший состав , не слабее первой трети карьеры Федерера уж точно.
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Сергей48
Правильно Энди👌
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Aibek Mak
Разве только Алькарас и где то Медведев могут дать реальный отпор Новаку. Эх были времена когда биг-4 были завсегдатые в полуфинале ТБШ. И нам посчастливилось это увидеть
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Великий Алонсо
Да уже очевидно, что нынешнее молодое поколение теннисистов намного слабее чем те, что были 10-15 лет назад. Новак конечно красавец, но то что 36 летний теннисист тотально доминирует в туре в таком возрасте это удивительно, так быть не должно.
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pravdorubewan
О чем я твержу. Мужской тур деградирован.
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Ан Кот
чушь в заголовке новости: если бы "не пахло" то не взяли молодые пару БШ в непосредственно в матчах с Новаком.
Раньше Новак побеждал за счет мастерства и характера, а сейчас добавился опыт и спортивная мудрость, так что не надо сильно унижать молодых, имхо
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