Энди Маррей: «Молодые ребята должны давить на Новака, обходить его. Но сейчас этим даже не пахнет»

Энди Маррей прокомментировал 24-й «Большой шлем» Новака Джоковича.

«Молодые ребята должны давить на Новака, обходить его. Но сейчас этим даже не пахнет.

Все говорили, что после «Уимблдона» произошла смена поколений, но я так не считал. Новак выиграл два из первых трех «Больших шлемов» сезона, был очень близок на «Уимблдоне». Сейчас он снова доказал, что он лучший игрок мира. И молодые должны прибавлять, чтобы его обогнать.

Я не думаю, что он остановится на 24 титулах. Думаю, Алькарас скоро выйдет на его уровень, но, по-моему, это не последняя победа Новака на «Большом шлеме».

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