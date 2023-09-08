В решающем поединке за звание победителя Открытого чемпионата США по теннису встретятся вторая и третья ракетки планеты, Новак Джокович и Даниил Медведев. Матч начнется в воскресенье, 10 сентября, в 23:00 по московскому времени.

Медведев — Джокович: прогноз на финал US Open 2023

Спортсмены будут играть на центральном корте Артура Эша. Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Полуфинальный матч Даниила Медведева против Карлоса Алькараса затмил все другие поединки этих игроков на турнира. Более того, он стал его украшением. По уровню, который демонстрировали соперники, по накалу и наличию страстей, по невероятным розыгрышам этот поединок точно войдет в топ-5 нынешнего сезона на турнирах Большого шлема. И никто не скажет, что испанцу что-то мешало, или он играл не в полную силу, это был тот самый Алькарас, которого все прекрасно знают. Медведев, напротив, превзошел себя. Точнее, так, — он сыграл на том высоком уровне, который ему присущ, вот только демонстрирует он его не так часто, как хотелось бы. После таких поединков испытываешь эмоциональный подъем, но может прийти и опустошение. До победы нужно сделать один шаг.

Один шаг остался и Новаку Джоковичу. Он тоже может дать слабину на каких-то отрезках своих матчей, но всегда проявляет характер и переворачивает ход поединка. После полуфинала против американца Бена Шелтона в интервью Новак хорошо охарактеризовал своих потенциальных соперников по финалу. Сложно сказать, кого бы он предпочел видеть соперником, но против Медведева придется не менее сложно, чем пришлось бы против Алькараса. В 2021 году Даниил выиграл в Нью-Йорке свой первый турнир Большого шлема, и в финале в трех сетах обыграл как раз Джоковича. Новак шел тогда к уникальному достижению — календарному шлему, но россиянин его планы сорвал. Сейчас серб попытается взять реванш за то поражение.

Соперники встречаются друг с другом очень часто. Финал US Open станет уже четырнадцатым поединком. Новак Джокович ведет по личным встречам со счетом 9 – 5. В текущем сезоне теннисисты играли друг с другом дважды и по разу выигрывали. В январе в Аделаиде победу одержал Джокович, спустя два месяца в Дубае выиграл Медведев. Букмекеры считают фаворитом вторую ракетку мира и отдают Новаку небольшое преимущество. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,41, выигрыш Медведева оценивается коэффициентом 3,00.

Расписание US Open 2023