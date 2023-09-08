Медведев — Джокович: прогноз на финал US Open 2023

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Финал мужского одиночного турнира на Открытом чемпионате США будет совсем не таким, каким ожидали увидеть его нейтральные болельщики, но оно и к лучшему. Нам предстоит увидеть ремейк финала US Open 2021 года, встречу Даниила Медведева и Новака Джоковича. Будет ли тем же результат? Матч состоится в воскресенье 10 сентября на стадионе Артура Эша, начало в 23:00 по московскому времени.

US Open: Даниил Медведев — Новак Джокович прямая трансляция матча 10.09.2023

Ох, и посрамил же скептиков Даниил Медведев. Мало, кто в него верил в матче с Карлосом Алькарасом, в том числе и автор этого прогноза. Но, согласитесь, на то были основания. Даниил по праву занимает третье место в мировой иерархии, в первой половине сезона выигрывал почти все и вся, за него говорят пять титулов на турнирах АТР. Но как только начинались турниры Большого шлема, тут на авансцену выходили Новак Джокович и Карлос Алькарас. В конце концов, многие начали считать, что Медведев лишний в этой тройке. Испанец и серб демонстрируют даже не другой уровень тенниса, мы знаем, что Даниил может играть великолепно, сколько другой уровень настроя и собранности. Без этого больших титулов не видать. Перед полуфиналом Медведев говорил, что сыграть против Алькараса нужно на 11 баллов из 10. Красивые и правильные слова, но как это воплотить на корте, когда в арсенале у пока еще первой ракетки мира есть все, чтобы выносить своих соперников с корта. Однако у россиянина был геймплан на игру, был супернастрой, а про мастерство уже сказано. Даниил осознанно пошел на риск, когда решил вторую подачу подавать как первую. Такой ход сулит двойные ошибки, и они были, но и соперника ставит в тупик. Медведев разрушал игру Альткараса, а, самое главное, был очень внимателен и ни в чем не уступал ему ни на задней линии, ни в атаке, ни даже при исполнении дропшотов. Ну, и кто теперь фаворит?

Результаты US Open 2023

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Тем не менее фаворит все равно Джокович. Думается, и сам Даниил с этим согласен. После матча он заявил, что перевыполнил план и сыграл на 12 баллов из десяти. Он провел один из лучших матчей в своей карьере, который можно сравнить с финалом 2021 года против того же Джоковича. Но можно ли выдать два подряд «матча жизни»? При этом если сравнивать на этом турнире игру Джоковича и Алькараса, то испанец играл увереннее, у серба случались провалы практически в каждом матче. В полуфинале против 20-летнего американца Бена Шелтона все шло для Ноле без проблем до середины третьего сета. Там он заставил поволноваться своих поклонников, причем своими ошибками сам позволил Бену приблизиться к себе. Чего только стоит очередной джокосмэш — удар слета в сетку по высокому мячу. Но, тут нужно помнить, что Джокович как создает себе проблемы, так потом успешно их и преодолевает. После относительно легких побед в первых двух сетах он несколько потерял концентрацию, и потом тяжело было собраться. Иногда это бывает на более длительных отрезках. Вспоминаем его поединок на текущем турнире с соотечественником Ласло Дьере, когда тот вел по сетам со счетом 2 – 0, и Новаку пришлось героически возвращаться в игру. В матче с Медведевым никакой расслабленности не будет. 

  • покрытие корта — хард
  • рейтинг ATP Медведева — 3
  • победы/поражения Медведева в 2023 году — 55/11
  • победы/поражения Медведева на харде — 33/5
  • рейтинг ATP Джоковича — 2
  • победы/поражения Джоковича в 2023 году — 45/5
  • победы/поражения Джоковича на харде — 26/1

Факты и статистика перед матчем Медведев — Джокович

 

Даниил Медведев выиграл три из пяти последних поединков на турнирах Большого шлема против соперников и первой пятерки мирового рейтинга. У Новака Джоковича в последних девяти финалах на US Open только три победы.

Статистика личных встреч Медведев — Джокович

 

Впервые соперники встретились в 2017 году и с тех пор провели 14 поединков, счет в пользу Джоковича 9 – 5. Из 14 матчей на харде было сыграно двенадцать, и тут тоже все в пользу серба 8 – 4. На турнирах Большого шлема теннисисты провели три встречи, Новак ведет 2 – 1. В нынешнем сезоне они встречались дважды, тут паритет, — по одной победе.

Прогноз на матч Медведев — Джокович

 

Еще недавно можно было бы ставить на Джоковича, не сомневаясь, но после такого лихого полуфинала в исполнении Даниила Медведева уже той уверенности нет. Что нас ждет точно, так это очень интересный поединок, не менее захватывающий чем матч Медведева с Алькарасом. Джокович провел менее затяжной поединок, и времени на восстановление у него было чуть больше, зато Даниил гораздо моложе своего оппонента и наверняка получил мощный заряд уверенности. Букмекеры отдают преимущество Джоковичу. Winline предлагает на победу Новака коэффициент 1,41, успех Даниила оценивается коэффициентом 3,00.

Наш прогноз: безусловно Ноле не забыл то поражение в финале 2021 года, ведь тогда Даниил лишил его не только очередного титула, но и возможности взять календарный шлем. Месть это блюдо, которое подают холодным. Джокович может вытащить матч, даже если будет проигрывать в третьем сете и у соперника будут матчболы на его подаче. Ставим на фору по сетам в отношении Медведева +1,5.

Расписание US Open 2023

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