За звание победительницы Открытого чемпионата США по теннису 2023 года в женском одиночном разряде будут бороться вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и шестой номер рейтинга американка Коко Гауфф. Финальный поединок состоится в субботу, 9 февраля, на корте Артура Эша, начало в 23:00 по московскому времени.

US Open: Арина Соболенко — Коко Гауфф прямая трансляция матча 09.09.2023

Арина Соболенко все-таки остается самой собой. Она уверенно шла по сетке турнира, выигрывала все свои матчи в двух сетах, отдавала максимум пять геймов своим соперницам, подавляла их своей мощью, но при этом очень плохо начала полуфинальный матч. Первый сет Арина проиграла под ноль, в ее действиях сквозила неуверенность, отсюда шли нелепые ошибки. В общем, вернулась та Соболенко, о которой болельщики стали уже забывать. То ли это был недонастрой, хотя как такое может быть в полуфинале, то ли изрядное волнение, что более вероятно, хоть белоруска не раз уже играла на этой стадии турниров Большого шлема. Однако чем еще славится Арина, так это своим сильным характером. И во второй партии игра начала постепенно налаживаться, по крайней мере, стало меньше провалов, и мы наблюдали равную игру. Тем не менее Мэдисон Киз удалось заработать матчбол, и в этот момент все могло закончиться, но Соболенко справилась, а затем не оставила шансов сопернице на тай-брейке. Равная борьбы была и в третьей партии, и сет в итоге пришел к супертай-брейку. Здесь Арина уже не стала искушать судьбу и сразу повела в три мяча, дальше она только наращивала свое преимущество и при счете 7 : 3 начала праздновать победу, забыв про приставку «супер». К счастью для поклонников после этого теннисистка собралась и все же довела матч до победы.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Для Коко Гауфф выход в финал US Open это высшее ее достижение на домашнем турнире, но и как не вспомнить прошлогоднее ее участие в финале Roland Garros, в котором она уступила Иге Швентек. Однако сейчас американка сильно отличается от себя годичной давности. Форму к турниру она набрала потрясающую. В августе она выиграла два турнира WTA в Колледж Парке и Цинциннати, а в Монреале дошла до четвертьфинала, в котором уступила Джессике Пегуле. Видимо таковой стала ее реакция после поражения в первом круге Уимблдона. В отличие от Соболенко американке приходилось играть трехсетовые поединки на текущем турнире, при этом каждую решающую партию она выигрывала уверенно. В четвертьфинале разгромила Алену Остапенко из Латвии, которая допустила массу ошибок, а в полуфинале выиграла у довольно сильной чешки Каролины Муховой. Нельзя сказать, что их поединок получился очень зрелищным. Самое интересное происходило на трибунах, где оказалось трое борцов за экологию. Один из них приклеил ступни к полу, в результате в матче возник перерыв на сорок минут, что никак не сказалось на соперницах. Коко выиграла уверенно в двух сетах.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Соболенко — 2

победы/поражения Соболенко в 2023 году — 50/10

победы/поражения Соболенко на харде — 30/5

рейтинг ATP Гауфф — 6

победы/поражения Гауфф в 2023 году — 44/13

победы/поражения Гауфф на харде — 32/6

Факты и статистика перед матчем Соболенко — Гауфф

Арина Соболенко в каждом из четырех турниров Большого шлема в этом сезоне выходила в полуфинал и одержала первую победу в карьере на Australian Open. Сразу после Уимблдона Коко Гауфф провела 18 матчей на харде и потерпела всего одно поражение

Статистика личных встреч Соболенко — Гауфф

Соперницы встречались пять раз, счет 3 – 2 в пользу Гауфф. Четыре матча проходили на харде и один на грунте. На хардовом покрытии соперницы выиграла по два раза. Последний на сегодняшний день матч состоялся в марте в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. Арина выиграла уверенно со счетом 6 : 4, 6 : 0.

Прогноз на матч Соболенко — Гауфф

Финал это как турнир в турнире, произойти может все что угодно, но точно скучно не будет. Арина, конечно, сделает выводы из провального первого сета в матче с Киз, но Коко Гауфф действует очень хладнокровно, и в ее арсенале есть мощная подача и точные удары по линии. Во второй половине сезона она более психологически устойчива. В целом, нам предстоит увидеть поединок двух равных соперниц, и обе заслуживают победу на турнире. Букмекеры отдают небольшое преимущество Соболенко. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,84, успех Гауфф оценивается коэффициентом 1,99.

Наш прогноз: Арина в понедельник официально станет первой ракеткой мира, и победа на US Open была бы очень приятным бонусом. Она уже знает, что такое титул на мейджоре, а вот Коко пока нет. Американка сделает все возможное, чтобы выиграть финал. И все же должен сказаться опыт и характер Соболенко. Ставим на нее и тотал по геймам больше 22.

Расписание US Open 2023