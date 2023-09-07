В решающем поединке женского одиночного турнира на Открытом чемпионате США по теннису встретятся вторая и шестая ракетки мира. Арина Соболенко из Беларуси сыграет с американкой Коко Гауфф. Матч состоится в субботу, 9 сентября, начало в 23:00 по московскому времени.

Соболенко — Гауфф: прогноз на финал US Open 2023

Соперницы проведут поединок на центральном корте турнира имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Для Арины Соболенко было бы красиво начать сезон с победы на турнире Большого шлема и выиграть заключительный мейджор на таком же покрытии. К тому же она впервые в карьере смогла за один сезон выйти в полуфиналы всех ТБШ. Со следующей недели белоруска официально станет первой ракеткой мира, и на протяжении всего чемпионата Арина играла как лучшая теннисистка планеты, не оставляя шансов своим соперницам. Но в полуфинале случился сбой, да еще какой. Первая партия в матче с американкой Мэдисон Киз была проиграна всухую. Хорошо, что Соболенко обладает потрясающим характером. Во втором сете она выровняла ход матча, сумела отыграть матчбол и выиграла на тайй-брейке. В третьем сете пришлось играть супертай-брейк, но и здесь Арина оказалась на высоте.

Коко Гауфф остался всего один шаг до первой в карьере победе на турнире Большого шлема, да еще и домашнем. На ее стороне будут трибуны, она главная надежда американского женского тенниса. Многие прочат ей славу Серены Уильямс. Все это может случиться, но сейчас ей будет очень обидно упустить такой шанс. В прошлом году она уже играла в финале Открытого чемпионата Франции, но там изначально шансов у нее было мало против непобедимой тогда Иги Швентек. Сейчас Гауфф набрала отличную форму, в августе выиграла два турнира WTA и после Уимблдона проиграла всего один раз в восемнадцати поединках. В полуфинале она в двух партиях переиграла Каролину Мухову из Чехии, затратив гораздо меньше сил и времени, чем Соболенко.

Счет личных встреч должен настораживать болельщиков Арины, американка пока ведет 3 – 2. Четыре матча было сыграно на харде, и тут паритет 2 – 2. В этом году в марте в Индиан-Уэллсе Соболенко оказалась сильнее своей соперницы и выиграла в двух сетах, но с тех пор прошло уже полгода. Букмекеры считают шансы теннисисток абсолютно равными. Winline предлагает на победу второй ракетки мира коэффициент 1,84, выигрыш Гауфф оценивается коэффициентом 1,99.

Расписание US Open 2023