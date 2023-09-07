Во втором полуфинале мужского одиночного турнира Открытого чемпионата США по теннису встретятся первая и третья ракетки мира. Испанец Карлос Алькарас постарается выйти во второй финал мейджора подряд. Противостоять ему будет россиянин Даниил Медведев. Матч состоится в ночь с 8 на 9 сентября, начало в 02:00 по московскому времени.

Медведев — Алькарас: прогноз на полуфинал US Open 2023

Соперники будут играть на центральном корте турнира имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Для Даниила Медведева US Open любимый турнир, здесь он одержал свою первую и единственную победу на мейджорах. Он любит приезжать в Нью-Йорк, вступать в споры с судьями и болельщиками, жаловаться на жару и сохранять имидж капризного и многим недовольного игрока. Но в этом сущность россиянина, и без него в туре было бы скучно. Сейчас он в седьмой раз в карьере вышел в полуфинал турниров Большого шлема, обошел по этому показателю Евгения Кафельникова и сравнялся с Маратом Сафиным. Вот только у Кафельникова четыре победы на турнирах Большого шлема, а у Сафина две, и чтобы сравняться с последним Даниилу нужно сильно постараться, поскольку в эпоху Карлоса Алькараса и при его здравии, сделать это будет чрезвычайно сложно.

В свои 20 лет испанец показывает феноменальный теннис и наверняка будет прогрессировать. Глядя на его игру, порой сложно сказать, что должны предпринимать соперники, чтобы сбить его настрой. Умение играть в защите поражает, он может доставать невероятные мячи. По линиям попадает регулярно, причем удары сильнейшие, взорваться может моментально. Дропшоты исполняет лучше всех действующих игроков. На нынешнем US Open он легко переиграл всех своих соперников, отдав в общей сложности всего один сет. Многие считали, что Карлосу повезло с сеткой, тем более в первом круге его оппонент Доминик Кепфер из Германии не смог доиграть матч из-за травмы. В четвертьфинале уже никто не мог говорить о слабости соперника, но у Александра Зверева первая ракетка мира выиграл легко.

Андрей Медведев ранее трижды играл с испанцем. В 2021 году он обыграл тогда 18-летнего Алькараса во втором круге Уимблдона в трех сетах. Две других встречи состоялись в этом сезоне, и Карлос сполна взял реванш на том же Уимблдоне в трех сетах и в Индиан-Уэллсе в двух. Букмекеры отдают преимущество Алькарасу. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,28, выигрыш Медведева оценивается коэффициентом 3,78.

Расписание US Open 2023