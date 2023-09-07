В мужском одиночном турнире Открытого чемпионата США по теннису подкачал датчанин Хольгер Руне, который выбыл уже в первом круге. Если бы четвертая ракетка мира пробился в полуфинал, то дополнил компанию первых трех теннисистов тура. Вторую пару полуфиналистов составили первая ракетка мира Карлос Алькарас и третья ракетка Даниил Медведев. Матч состоится в ночь с 8 на 9 сентября на центральном корте турнира имени Артура Эша, начало не ранее 02:00 по московскому времени.

US Open: Даниил Медведев — Карлос Алькарас прямая трансляция матча 09.09.2023

В Нью-Йорке всю неделю стоит страшная жара. Теннисистам приходится играть при температуре за тридцать градусов, а учитывая еще и влажность, это сильно влияет на состояние игроков. После обсуждения непосредственно тенниса это вторая тема. Причем внимание на ней заостряют сами теннисисты, особенно Даниил Медведев. Но каков выход? В Лондоне идут дожди, в Нью-Йорке и Австралии случается жара, но турниры никто переносить не будет. Видно было как тяжело играть в четвертьфинале Даниилу Медведеву и Андрею Рублеву. В таких матчах на первый план выходит физическая готовность и у Медведева она оказалась выше. Да и в мастерстве он превосходит своего друга. Складывается ощущение, что Рублев выходит на четвертьфинальные матчи турниров Большого шлема обреченным, особенно когда ему противостоят теннисисты, стоящие выше в рейтинге. Девятый для него четвертьфинал вновь оказался непреодолимым барьером. Нельзя сказать, что и Даниил демонстрирует на турнире свой лучший теннис, но ниже определенной планки не опускается, к тому же US Open его любимый мейджор, здесь он взял единственный в карьере титул ТБШ в 2021 году. Для Медведева это уже седьмой полуфинал мейджора, по этому показателю он сравнялся с Маратом Сафиным, больше из россиян до этой стадии не добирался никто.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Карлос Алькарас ни на кого и ни на что не жалуется. Он просто выходит и убирает одного своего соперника за другим. Хотя в последнее время пошли разговоры, что испанец чуть подрастерял форму, после Уимблдона не взял ни одного титула, на US Open ему достались по сетке вполне проходные и слабые соперники, а один сет он проиграл 28-й ракетке мира Даниэлю Эвансу, сильнейшему из них. Наконец, в четвертьфинале жребий свел испанца с Александром Зверевым, который после победы над Янником Синнером заявил, что находится в лучшей форме за все время после травмы, полученной в прошлом году. Но что мы видим в итоге? Все та же уверенная победа, как и над остальными, в трех сетах. У Зверева шансов не было. Скорее всего, не будет их и у Медведева. Даниил сказал, что для победы над Алькарасом нужно показывать даже большее из того, что ты умеешь на корте. А сам Карлос немного надавил на на россиянина психологически, заявив, что в последних двух матчах нашел идеальную игру против него, и весь арсенал из нее будет использовать в полуфинале. Наверное, сейчас лишь один теннисист в мире может остановить испанца, и все мы знаем его имя.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Медведева — 3

победы/поражения Медведева в 2023 году — 54/11

победы/поражения Медведева на харде — 32/5

рейтинг ATP Алькараса — 1

победы/поражения Алькараса в 2023 году — 60/6

победы/поражения Алькараса на харде — 21/3

Факты и статистика перед матчем Медведев — Алькарас

Карлосу Алькарасу удаются матчи с россиянами, в пяти из шести последних таких поединках он выиграл всухую. Статистика Медведева показывает, что матч вряд ли будет затяжным. В пяти из шести предыдущих полуфиналов Даниила на турнирах Большого шлема было сыграно по три партии.

Статистика личных встреч Медведев — Алькарас

Соперники встречались три раза, на счету россиянина только одна победа в первом матче, который состоялся в 2021 году на Уимблдоне. Два других поединка прошли уже в этом сезоне в Индиан-Уэллсе и том же Уимблдоне. Максимум, что удавалось Медведеву брать три гейма в каком-либо из сетов.

Прогноз на матч Медведев — Алькарас

Сейчас в туре есть высшая лига, это Карлос Алькарас и Новак Джокович, и все остальные. Поделать с этим пока ничего нельзя. Многие соперники, выходя на матчи против них, проигрывают еще до их начала. Медведев в иерархии стоит аккурат после этой парочки, но вряд ли он сможет что-то противопоставить Алькарасу в предстоящем матче. Часть причин он уже озвучил — жара и влажность. Букмекеры отдают солидное преимущество испанцу. Winline предлагает на победу первой ракетки мира коэффициент 1,28, успех Даниила оценивается коэффициентом 3,78.

Наш прогноз: пределом мечтаний для Даниила будет победа хотя бы в одном сете, но и этой роскоши у него не будет. Алькарас, как обычно, будет доставать все мячи и подавлять соперника. Хороший коэффициент на победу испанца в трех сетах — 2,55.

Расписание US Open 2023