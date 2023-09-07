В первом полуфинале мужского одиночного турнира на Открытом чемпионате США по теннису сыграют вторая ракетка мира Новак Джокович и американец Бен Шелтон. Матч состоится 8 сентября, начало не ранее 22:00 по московскому времени.

Джокович — Шелтон: прогноз на полуфинал US Open 2023

Соперники проведут поединок на центральном стадионе имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Игра Новака Джоковича может вызывать разные эмоции, но равнодушным точно никого не оставляет. К тому же любит серб пощекотать нервы своим поклонникам. На этом турнире такое произошло по крайней мере дважды. Сначала в поединке первого круга против соотечественника Ласло Дьере, который выиграл первые два сета, и впору было подумать, что Джокович все. Но те, кто внимательно следит за карьерой Ноле оставались спокойными, ведь он выходил и не из таких передряг. В третьем и последующих сетах это был Новак, который не оставляет шансов своим соперникам, в итоге получился зрелищный камбэк. В четвертьфинале была вообще странная картина. И Джокович, и его соперник Тэйлор Фриц совершили столько невынужденных ошибок, будто играли представители второй, а то и третьей сотни рейтинга. Но в итоге Джокович вышел в свой 47-й полуфинал турниров Большого шлема.

Там его ждет совершенно неожиданный соперник. На Бена Шелтона мало, кто мог поставить перед началом турнира. Все знали, что это теннисист перспективный, но чтобы выйти в полуфинал. Без везения, конечно, не обошлось. Если в первом круге Шелтон играл против не самого рейтингового аргентинца Педро Качина, то во втором его ждала серьезная проверка в лице австрийца Доминика Тима. Но ее не получилось. В первом сете Бен победил на тай-брейке, а в самом начале второго Тим снялся из-за травмы. Не остановил американца и Аслан Карацев. Далее у Шелтона были две встречи с соотечественниками, но он оказался сильнее и Томми Пола и, что более удивительно, полуфиналиста прошлогоднего ткрнира US Open Фрэнсиса Тиафу.

С Новаком Джоковичем американец не встречался ни разу, да и вообще у него было всего два поединка с соперниками из первой десятки мирового рейтинга. В прошлом году в Цинциннати он обыграл Каспера Рууда и теперь Фрэнсиса Тиафу. Букмекеры считают, что третью такую победу подряд Шелтон одержать не сможет. Winline предлагает на его успех коэффициент 10,83, выигрыш Джоковича оценивается коэффициентом 1,05.

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