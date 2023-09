Все-таки одна сенсация на Открытом чемпионате США по теннису произошла. Случилась она в мужском одиночном турнире, где в полуфинал смог выйти 47-я ракетка мира американец Бен Шелтон. Теперь ему предстоит самый важный поединок в карьере против второй ракетки мира Новака Джоковича. Матч состоится 8 сентября на центральном стадионе имени Артура Эша, начало не ранее 22:00 по московскому времени.

US Open: Новак Джокович — Бен Шелтон прямая трансляция матча 08.09.2023

С каждым матчем на турнирах Большого шлема Новак Джокович устанавливает какие-то новые рекорды. Причем, порой, можно сбиться со счету. На этот раз он в 47-й раз вышел в полуфинал мэйджора и обошел по этому показателю Роджера Федерера, а в полуфинале US Open он сыграет уже в 13-й раз. Наконец, в Открытую эру он единственный теннисист, который шесть сезонов добирался до полуфиналов каждого из ТБШ. Приятным бонусом для серба будет и возвращение на первую строчку рейтинга после чемпионата. Напомним, что в прошлом году Джокович турнир пропускал, поскольку не смог приехать в США из-за отсутствия антиковидной прививки. Новак стремится не только к новым рекордом, одно из главных его желаний — выиграть календарный Большой шлем. Хотя и нынешних его достижений хватит, чтобы еще долгое время оставаться лидером по многим показателям. В США Джокович сейчас стремится выиграть 24-й турнир Большого шлема в карьере. Но мечтает он, в том числе, о календарном или сезонном шлеме. О том, чего не удавалось добиться ни Роджеру Федереру, ни Рафаэлю Надалю. И если бы не Алькарас с победой на Roland Garros Новак был бы в двух шагах от этого достижения. С другой стороны, хорошо что ему это не удалось сделать, значит точно будет играть еще и в следующем сезоне.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Недооценивать Бена Шелтона нельзя ни в коем случае. Пусть на счету американца нет каких-либо достижений, но в этом году четвертьфинал Australian Open и полуфинал US Open говорят сами за себя. Бену всего 20 лет, и известно о нем немного. Он из теннисной семьи, тренирует его отец, причем по его совету он не играл в юниорских турнирах ITF, а участвовал только в соревнованиях внутри Соединенных Штатов. В 2021 году Шелтон выиграл свой первый фьючерс. В середине 2022 года он дебютирует на турнирах ATP. В Цинциннати Шелтон сенсационно обыграл теннисиста из первой десятки рейтинга Каспера Рууда. Затем был дебют на US Open и поражение в первом круге. Но у же в 2023 году в Австралии на втором для себя турнире Большого шлема американец доходит до четвертьфинала. Вот оно, начало, подумали его болельщики. Но не тут-то было, на протяжении всего сезона во всех следующих турнирах он проигрывал уже в первом или во втором круге. Теперь второй для него US Open и новое преображение. Среди его жертв россиянин Аслан Карацев и соотечественники Томми Пол и Фрэнсис Тиафу, которые котировались гораздо выше Бена. Во всех своих поединках на турнире Шелтону пришлось играть четыре сета за исключением матча второго круга с австрийцем Домиником Тимом, который снялся с турнира во втором сете.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Джоковича — 2

победы/поражения Джоковича в 2023 году — 44/5

победы/поражения Джоковича на харде — 25/1

рейтинг ATP Шелтона — 47

победы/поражения Шелтона в 2023 году — 19/22

победы/поражения Шелтона на харде — 13/11

Факты и статистика перед матчем Джокович — Шелтон

В последних шести поединках Бена Шелтона на хардовых турнирах Большого шлема он обменивался сетами со своими соперниками. Новак Джокович в последних семи поединках против теннисистов левшей в одном матче уступил.

Статистика личных встреч Джокович — Шелтон

Ранее соперники друг с другом на теннисных турнирах не пересекались, полуфинальный матч на US Open будет первым.

Прогноз на матч Джокович — Шелтон

Теоретически можно предположить, что Шелтон способен на суперсенсацию, тем более в последнем матче против Тэйлора Фрица серб был далеко не в лучших своих кондициях. Тем не менее он смог обыграть первую ракетку США в трех сетах. Да и в целом Новак Джокович очень удачно играет с соперниками-американцами. Так что победить Шелтону помогут только какие-то невероятные обстоятельства. Букмекеры практически не оставляют шансов Бену. Winline предлагает на победу Джоковича коэффициент 1,05, успех Шелтона оценивается коэффициентом 10,83.

Наш прогноз: думаю все поклонники сербского теннисиста могут расслабиться. Шелтон показывает очень хороший теннис на турнире, но у него не было соперников такого уровня. Фрэнсис Тиафу просто расклеился после третьего сета. Новак себе такого не позволит. Ставим на тотал по геймам меньше 32.

Расписание US Open 2023