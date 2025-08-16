Стивенс о росте призового фонда US Open: «Есть возможность еще увеличить выплаты»
Чемпионка US Open-2017 Слоун Стивенс высказалась об увеличении призовых.
Ранее игроки топ-20 ATP и WTA потребовали увеличить призовые на турнирах «Большого шлема». В этом сезоне призовой фонд US Open вырос на 20%.
«Есть возможность еще увеличить выплаты. Все еще есть варианты. Мы работаем над этим, движемся в правильном направлении.
Я считаю, что турниры «Большого шлема» имеют большое влияние на то, что происходит и сколько нам выделяется денег. Эти вопросы решаются долго. Это должно быть равноправным, деловым сотрудничеством, и сейчас мы, конечно, не получаем даже близко к 50%.
Так что возможность увеличить призовой фонд и добиться хоть какого-то справедливого баланса – вот к чему мы стремимся».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: CNN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости