Андрей Ольховский: «Игра Хачанова абсолютно соответствует топ-10»
Двукратный чемпион «Больших Шлемов» в миксте Андрей Ольховский оценил уровень игры Карена Хачанова.
В понедельник россиянин поднимется на девятую строчку рейтинга.
«Уровень игры Карена [Хачанова] абсолютно соответствует топ-10 мирового рейтинга. Это абсолютно заслуженный результат, потому что в последнее время он хорошо играл, обыгрывал сильных соперников. Надеюсь, что он сумеет восстановиться к US Open и показать там достойный результат», – цитирует Ольховского ТАСС.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ТАСС
