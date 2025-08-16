Андрей Ольховский: «Игра Хачанова абсолютно соответствует топ-10»

Двукратный чемпион «Больших Шлемов» в миксте Андрей Ольховский оценил уровень игры Карена Хачанова.

В понедельник россиянин поднимется на девятую строчку рейтинга.

«Уровень игры Карена [Хачанова ] абсолютно соответствует топ-10 мирового рейтинга. Это абсолютно заслуженный результат, потому что в последнее время он хорошо играл, обыгрывал сильных соперников. Надеюсь, что он сумеет восстановиться к US Open и показать там достойный результат», – цитирует Ольховского ТАСС.