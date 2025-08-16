Муратоглу о Шелтоне: «Он напоминает мне Джоковича»
В этом месяце 22-летний американец стал чемпионом «Мастерса» в Торонто.
«Для Бена Шелтона победа на турнире серии «Мастерс» – огромное достижение. Это последний шаг перед победой на турнире «Большого шлема», поэтому этот титул действительно важен.
Может ли он бросить вызов [Карлосу] Алькарасу и [Яннику] Синнеру? И да, и нет. Сегодня трудно такое представить, эти ребята действительно показывают невероятный теннис. Но у Бена есть то, чего нет у других. Во-первых, невероятная подача, во-вторых, он левша, а это тоже большое преимущество. В-третьих, он очень непредсказуемый и верит в себя.
Он напоминает мне Новака [Джоковича]. Когда Рафа [Надаль] и Роджер [Федерер] выигрывали все подряд, молодой Новак говорил: «Я смогу их победить». Бен думает точно так же».
Шелтон – чемпион «Мастерса» в Торонто. Что о нем нужно знать?